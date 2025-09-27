Αγορά εργασίας: Πόσοι Ευρωπαίοι βρίσκονται εκτός – Πώς θα μειωθούν οι ελλείψεις
Η ενσωμάτωση γυναικών, ηλικιωμένων, μεταναστών και ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας μπορεί να μειώσει την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, βελτιώνοντας την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη
Η έλλειψη δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού στις χώρες της ΕΕ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να μειωθεί αν ενταχθούν στην αγορά εργασίας ομάδες που παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται, όπως οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες. Λόγω των δημογραφικών αλλαγών, προβλέπεται περαιτέρω μείωση του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, η οποία μπορεί να φτάσει τα 18 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2050, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για τις κοινωνικές εξελίξεις και την απασχόληση (ESDE) το 2025.
Περίπου το 20% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, δηλαδή περίπου 51 εκατομμύρια άτομα, βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας. Η πλειονότητα αυτών προέρχεται από ομάδες όπως οι γυναίκες, τα άτομα ηλικίας 55-64 ετών, οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία. Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας αυτών των ομάδων θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης 78% έως το 2030, βελτιώνοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και στηρίζοντας τη μείωση της φτώχειας στην ΕΕ.
Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παραμένει χαμηλότερη από αυτή των ανδρών κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Περίπου 32 εκατομμύρια γυναίκες βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, κυρίως λόγω των μη αμειβόμενων ευθυνών φροντίδας, των περιορισμένων δυνατοτήτων παιδικής φροντίδας και των αντικινήτρων από τα συστήματα φορολογίας και παροχών. Η επέκταση της παιδικής μέριμνας θα μπορούσε να ενισχύσει το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σε κάποια κράτη μέλη κατά 30%, ενώ το ΑΕΠ της ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 1,7%.
