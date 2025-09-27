Η ιστορία του Mr. Πολιτεία Tennis Club: Ο γιος του πλανόδιου γαλατά που έμαθε τένις την κοσμική Αθήνα, γευμάτιζε με τον Εθνάρχη Καραμανλή και έγινε κουμπάρος του Ν. Καρβέλα

Κλείσιμο

Πώς το άλλοτε αγόρι που είχε τρύπια παπούτσια και μάζευε μπάλες για 100 δραχμές κατάφερε να γράψει 50 χρόνια μιας απίστευτης επιτυχίας.Για τον ιδρυτή και επικεφαλής του Politia Tennis Club Κώστα Δροσόπουλο, το ταξίδι των 50 χρόνων επιτυχίας αναδεικνύει ένα μοναδικό success story αν αναλογιστούμε ότι ένα απλό γηπεδάκι πρωταγωνίστησε στην αθλητική αλλά και κοσμική ζωή της χώρας για πέντε δεκαετίες. Και δεν ήταν μόνο ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής που έκανε τους χώρους του μόδα. Ηταν όλες αυτές οι διασημότητες που ανανέωναν κάθε εβδομάδα το ραντεβού τους εκεί, δημιουργώντας κοσμικές συνάξεις και δυνατές «αψιμαχίες» μέσα στα τερέν.Ο πάντα ευχάριστος Κώστας Δροσόπουλος έχει πολλά να θυμηθεί από το ξεκίνημά του: «Γεννήθηκα στη Ρούμελη σε μια άκρως κτηνοτροφική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν πλανόδιος γαλατάς που είχε έρθει για εργασία στο Χαλάνδρι. Αραίωνε το γάλα με λίγο νερό για να μη βαρύνει τα στομάχια και το πουλούσε ο ίδιος πόρτα-πόρτα» αναφέρει εξιστορώντας τη ζωή του.«Ημουν μικρό παιδί και τον βοηθούσα όταν τριγυρνώντας μια ημέρα στο Χαλάνδρι με τρύπια παπούτσια από τη φτώχεια, έπεσε μια μπάλα του τένις έξω από ένα τερέν. Η τύχη μου ήταν ότι την έπιασα και την έριξα πίσω. Ο άνθρωπος που έπαιζε με ευχαρίστησε και μου έδωσε για χαρτζιλίκι 100 δραχμές. Ηταν σαν να είχα κερδίσει το Λόττο!»«Συνέβη το ίδιο και τις επόμενες ημέρες και χάρη στην ευγένεια και τη γρηγοράδα στην εξυπηρέτηση μου έγινε η πρόταση να το κάνω συστηματικά. Χωρίς να το πολυκαταλάβω βρέθηκα να κάνω ball boy, το αγόρι δηλαδή που μαζεύει συστηματικά τις μπάλες όταν οι μεγάλοι παίζουν. Με τον καιρό μπήκα στα τερέν, έμαθα τένις αλλά οι οικονομικές δυσκολίες ήταν μεγάλες. Το βράδυ εργαζόμουν σε σινεμά ή κάνοντας τον σερβιτόρο και τον ελεύθερό μου χρόνο, έπαιζα το αγαπημένο μου πια άθλημα»Οι ερασιτέχνες παίκτες της εποχής έπαιζαν γρήγορα και οι λευκές γραμμές στα κορτς, άρχισαν να σβήνονται. Ο Ομιλος αντισφαίρισης της Φιλοθέης τον προσέλαβε για να τις φρεσκάρει με σχετικά χαμηλό αντίτιμο. «Χάρη στη λύσσα μου για μια καλύτερη ζωή, τους πείθω να γίνω βοηθός προπονητή, όμως τα χρήματα και πάλι δεν έφταναν. Μπαίνω στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και μεταβαίνω στις ΗΠΑ για εργασία. Το μυαλό μου όμως ήταν πρωί-βράδυ στο τένις. Αυτό ήταν το πάθος μου»Η αρχή μιας επιτυχίας 50 χρόνωνΌταν επιστρέφει στην Ελλάδα μαθαίνει ότι ένα γήπεδο που διατηρεί στην Πολιτεία ο Συνεταιρισμός βουλευτών ζητά προπονητή. Δίνει αγώνα να προσληφθεί και μένει ως προπονητής από το 1975 μέχρι το 1981. «Τότε γίνεται αλλαγή Διοίκησης και μαθαίνω από τον τότε Επικεφαλής του Συνεταιρισμού Ανδρέα Κοκέδη, ότι ψάχνουν έναν επιχειρηματία για να αναλάβει το project. Φτάνω σ΄ εκείνον μέσω του Βουλευτή Θανάση Γκελεστάθη που μου είχε δώσει ραβασάκι προκειμένου να με βοηθήσει. Αναλαμβάνω το τένις κλαμπ της Πολιτείας το οποίο έχει συνολική έκταση 253 τετραγωνικά μέτρα και 4 τερέν τένις»Όμως η συνέχεια δεν ήταν και τόσο ρόδινη.Ο Κώστας Δροσόπουλος αναφέρεται με παρρησία στα πέτρινα χρόνια της αρχής: «Ως προπονητής ήμουν αγαπητός. Ως επιχειρηματίας όμως, ο σνομπ κόσμος της Πολιτείας δεν με καλοδέχτηκε. Υπήρχαν ταξικά θέματα. Μάθαινα ότι με αποκαλούν βλάχο, λόγω καταγωγής και καραβανά, εξαιτίας του Στρατού. Από τους εκατό λάτρεις του χώρου δεν μου μιλούσε σχεδόν κανένας. Παρ’ όλα αυτά ήμουν αποφασισμένος να πετύχω. Είμαι, βλέπεις, τζογαδόρος της ζωής. Ό,τι κέρδιζα το έριχνα στη δουλειά. Εφτιαξα εντευκτήριο, διέλυσα το ένα τερέν και έφτιαξα πισίνα και τις Κυριακές το μεσημέρι έβαζα έναν μάγειρα να φτιάχνει ελληνική κουζίνα και προσκαλούσα για δωρεάν φαγητό τον κόσμο»«Ηξερα ότι αν έριχνα χρήματα από την πόρτα θα μου γυρνούσαν από το παράθυρο. Ωσπου μια ημέρα με πήραν τηλέφωνο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκπληκτος άκουσα ότι θέλει να έρθει για γεύμα σε εμάς ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μια φωτογραφία με τον εθνάρχη να μπαίνει στον χώρο μας αρκούσε: Το Politia tennis club έγινε η απόλυτη μόδα».Το φρέσκο ψαράκι, η σπανακοτυρόπιτα και το κοσμικό κους κους έφεραν στις εγκαταστάσεις του όλη την αφρόκρεμα της εποχής. «Είχα συνειδητοποιήσει ότι ο Τύπος είχε τη δύναμη να σε επιβάλλει. Ειδικά οι κοσμικές στήλες της εποχής. Προσκαλούσα τις Κυριακές τη Νίνα Βλάχου και τους αθλητικούς συντάκτες Δημήτρη Κωνσταντάρα και Γιάννη Μαμουζέλο να γευματίσουν μαζί μας στον κυριακάτικο μπουφέ».