Η ιστορία του Mr. Πολιτεία Tennis Club: Ο γιος του πλανόδιου γαλατά που έμαθε τένις την κοσμική Αθήνα, γευμάτιζε με τον Εθνάρχη Καραμανλή και έγινε κουμπάρος του Ν. Καρβέλα
Πώς το άλλοτε αγόρι που είχε τρύπια παπούτσια και μάζευε μπάλες για 100 δραχμές κατάφερε να γράψει 50 χρόνια μιας πρωτάκουστης επιτυχίας
Για τον ιδρυτή και επικεφαλής του Politia Tennis Club Κώστα Δροσόπουλο, το ταξίδι των 50 χρόνων επιτυχίας αναδεικνύει ένα μοναδικό success story αν αναλογιστούμε ότι ένα απλό γηπεδάκι πρωταγωνίστησε στην αθλητική αλλά και κοσμική ζωή της χώρας για πέντε δεκαετίες. Και δεν ήταν μόνο ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής που έκανε τους χώρους του μόδα. Ηταν όλες αυτές οι διασημότητες που ανανέωναν κάθε εβδομάδα το ραντεβού τους εκεί, δημιουργώντας κοσμικές συνάξεις και δυνατές «αψιμαχίες» μέσα στα τερέν.
Ο πάντα ευχάριστος Κώστας Δροσόπουλος έχει πολλά να θυμηθεί από το ξεκίνημά του: «Γεννήθηκα στη Ρούμελη σε μια άκρως κτηνοτροφική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν πλανόδιος γαλατάς που είχε έρθει για εργασία στο Χαλάνδρι. Αραίωνε το γάλα με λίγο νερό για να μη βαρύνει τα στομάχια και το πουλούσε ο ίδιος πόρτα-πόρτα» αναφέρει εξιστορώντας τη ζωή του.
«Ημουν μικρό παιδί και τον βοηθούσα όταν τριγυρνώντας μια ημέρα στο Χαλάνδρι με τρύπια παπούτσια από τη φτώχεια, έπεσε μια μπάλα του τένις έξω από ένα τερέν. Η τύχη μου ήταν ότι την έπιασα και την έριξα πίσω. Ο άνθρωπος που έπαιζε με ευχαρίστησε και μου έδωσε για χαρτζιλίκι 100 δραχμές. Ηταν σαν να είχα κερδίσει το Λόττο!»
«Συνέβη το ίδιο και τις επόμενες ημέρες και χάρη στην ευγένεια και τη γρηγοράδα στην εξυπηρέτηση μου έγινε η πρόταση να το κάνω συστηματικά. Χωρίς να το πολυκαταλάβω βρέθηκα να κάνω ball boy, το αγόρι δηλαδή που μαζεύει συστηματικά τις μπάλες όταν οι μεγάλοι παίζουν. Με τον καιρό μπήκα στα τερέν, έμαθα τένις αλλά οι οικονομικές δυσκολίες ήταν μεγάλες. Το βράδυ εργαζόμουν σε σινεμά ή κάνοντας τον σερβιτόρο και τον ελεύθερό μου χρόνο, έπαιζα το αγαπημένο μου πια άθλημα»
Οι ερασιτέχνες παίκτες της εποχής έπαιζαν γρήγορα και οι λευκές γραμμές στα κορτς, άρχισαν να σβήνονται. Ο Ομιλος αντισφαίρισης της Φιλοθέης τον προσέλαβε για να τις φρεσκάρει με σχετικά χαμηλό αντίτιμο. «Χάρη στη λύσσα μου για μια καλύτερη ζωή, τους πείθω να γίνω βοηθός προπονητή, όμως τα χρήματα και πάλι δεν έφταναν. Μπαίνω στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και μεταβαίνω στις ΗΠΑ για εργασία. Το μυαλό μου όμως ήταν πρωί-βράδυ στο τένις. Αυτό ήταν το πάθος μου»
Η αρχή μιας επιτυχίας 50 χρόνων
Όταν επιστρέφει στην Ελλάδα μαθαίνει ότι ένα γήπεδο που διατηρεί στην Πολιτεία ο Συνεταιρισμός βουλευτών ζητά προπονητή. Δίνει αγώνα να προσληφθεί και μένει ως προπονητής από το 1975 μέχρι το 1981. «Τότε γίνεται αλλαγή Διοίκησης και μαθαίνω από τον τότε Επικεφαλής του Συνεταιρισμού Ανδρέα Κοκέδη, ότι ψάχνουν έναν επιχειρηματία για να αναλάβει το project. Φτάνω σ΄ εκείνον μέσω του Βουλευτή Θανάση Γκελεστάθη που μου είχε δώσει ραβασάκι προκειμένου να με βοηθήσει. Αναλαμβάνω το τένις κλαμπ της Πολιτείας το οποίο έχει συνολική έκταση 253 τετραγωνικά μέτρα και 4 τερέν τένις»
Όμως η συνέχεια δεν ήταν και τόσο ρόδινη.
Ο Κώστας Δροσόπουλος αναφέρεται με παρρησία στα πέτρινα χρόνια της αρχής: «Ως προπονητής ήμουν αγαπητός. Ως επιχειρηματίας όμως, ο σνομπ κόσμος της Πολιτείας δεν με καλοδέχτηκε. Υπήρχαν ταξικά θέματα. Μάθαινα ότι με αποκαλούν βλάχο, λόγω καταγωγής και καραβανά, εξαιτίας του Στρατού. Από τους εκατό λάτρεις του χώρου δεν μου μιλούσε σχεδόν κανένας. Παρ’ όλα αυτά ήμουν αποφασισμένος να πετύχω. Είμαι, βλέπεις, τζογαδόρος της ζωής. Ό,τι κέρδιζα το έριχνα στη δουλειά. Εφτιαξα εντευκτήριο, διέλυσα το ένα τερέν και έφτιαξα πισίνα και τις Κυριακές το μεσημέρι έβαζα έναν μάγειρα να φτιάχνει ελληνική κουζίνα και προσκαλούσα για δωρεάν φαγητό τον κόσμο»
«Ηξερα ότι αν έριχνα χρήματα από την πόρτα θα μου γυρνούσαν από το παράθυρο. Ωσπου μια ημέρα με πήραν τηλέφωνο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκπληκτος άκουσα ότι θέλει να έρθει για γεύμα σε εμάς ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μια φωτογραφία με τον εθνάρχη να μπαίνει στον χώρο μας αρκούσε: Το Politia tennis club έγινε η απόλυτη μόδα».
Το φρέσκο ψαράκι, η σπανακοτυρόπιτα και το κοσμικό κους κους έφεραν στις εγκαταστάσεις του όλη την αφρόκρεμα της εποχής. «Είχα συνειδητοποιήσει ότι ο Τύπος είχε τη δύναμη να σε επιβάλλει. Ειδικά οι κοσμικές στήλες της εποχής. Προσκαλούσα τις Κυριακές τη Νίνα Βλάχου και τους αθλητικούς συντάκτες Δημήτρη Κωνσταντάρα και Γιάννη Μαμουζέλο να γευματίσουν μαζί μας στον κυριακάτικο μπουφέ».
Ξαφνικά τις Κυριακές άρχισε να γίνεται το αδιαχώρητο και από επιχειρηματίες. Από τον Γιώργο Αποστολόπουλο του Ιατρικού Κέντρου, μέχρι τον φαρμακοβιομήχανο Παύλο Γιαννακόπουλο και τον Διαμαντή Παπαδιαμαντόπουλο της εταιρείας Optical. Αλλά και οι Ηλίας Φουρλής και Μίμης Αποστολίδης των καφέδων Bravo ήταν εκεί.
Ο Καρβέλας, η Βίσση και η Ρούλα Κορομηλά
Τη δεκαετία του ’80 ο Κώστας Δροσόπουλος γνωρίζεται με τον Νίκο Καρβέλα και την Αννα Βίσση, στενούς του φίλους μέχρι σήμερα. Το καλλιτεχνικό ζευγάρι απολαμβάνει τένις στις εγκαταστάσεις του Politia ενώ η είδηση ότι η απόλυτη σταρ τραγουδά σε πολλά εσωτερικά event, αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση.
Την ίδια εποχή γίνονται τρελές επενδύσεις στη δημιουργία και άλλων χώρων. Το κλαμπ αποκτά μια μοναδική αισθητική με φυσική πέτρα και πυκνή βλάστηση παραπέμποντας σε club Τοσκάνης. Το 2004 ο χώρος αποκτά και εκκλησία, τον Αγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ειρήνη, που έδινε τη δυνατότητα για γάμους και βαφτίσια στον χώρο.
«Οι φίλοι μου με αποκαλούσαν τρελό. «Εδώ δεν έχεις δικό σου σπίτι ρίχνεις τόσα χρήματα στο Club;» μου έλεγαν επικριτικά συχνά. Ηξερα όμως πολύ καλά τι έκανα. Αγαπούσα τη δουλειά μου και επένδυα σ΄αυτήν. Γι΄αυτό και με προτιμούσαν, γι’ αυτό και το Politia Tennis Club έγινε η απόλυτη μόδα».
Στο πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ βλέπει κάποιος όλες τις προσωπικότητες και τους σταρ που αγάπησαν και αγαπούν πάνω από μισό αιώνα τον χώρο.
«Κάποια ημέρα μου ήρθε ένα αίτημα για γάμο. Με έκπληξη αντιλήφθηκα ότι επρόκειτο για μια νεαρή παρουσιάστρια της ΕΡΤ, ονόματι Ρούλα Κορομηλά που θα παντρευόταν τον δημοφιλή ηθοποιό Πάνο Μιχαλόπουλο. Αλλα και η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη έχει διοργανώσει εκδηλώσεις σε εμάς. Τη θυμάμαι ως μια απλή, ευγενική και δοτική γυναίκα. Μια γυναίκα που ήξερε να επικοινωνεί με τον κόσμο και να αφουγκράζεται τα προβλήματά του».
Στο Πολιτεία τένις κλαμπ ο Γιώργος Βαρδινογιάννης βάφτισε τον γιο του Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών Γιώργου Τσελίλη και ο απόλυτος σταρ της μπάλας Δημήτρης Σαραβάκος την κόρη του Νικόλ.
«Με την Αννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλλα είμαστε 41 χρόνια φίλοι. Καθότι έπαιζαν τένις, γίναμε κολλητοί, τολμώ να πω οικογένεια. Με την Αννα παίζαμε σε τουρνουά του κλαμπ έχοντάς τη για παρτενέρ μου στην κατηγορία διπλά-μεικτά. Πριν 17 χρόνια μου τηλεφώνησε ένα βράδυ ο Νίκος και μου ανακοίνωσε ότι παντρεύεται την Αννίτα Πάνια. Ο γάμος έγινε στο Πολιτεία με εμένα κουμπάρο. Δεύτερη κουμπάρα ήταν η Ρούλα Κορομηλά. Οι καλεσμένοι ξεπέρασαν τους 300, ενώ το θέμα έπαιζε σε όλα τα κανάλια».
Με τα χρόνια το club των 150 τετραγωνικών μετατράπηκε σε 3.650 τμ. ενώ ο αριθμός των μελών ξεπέρασε κάθε δεδομένο. «Καλή εποχή ήταν για εμάς και το 2004, χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Είχε νοικιάσει τον χώρο μεγάλη πολυεθνική εταιρεία αθλητικών ειδών και σούπερ σταρ της ρακέτας έρχονταν για προπόνηση ή φαγητό σε εμάς. Είδαμε από κοντά όλα τα μεγάλα ονόματα του τένις. Πέρασαν από εμάς μέσα σε ένα μήνα πάνω… από 20.000 άτομα».
Μέσα σ΄αυτά τα 50 χρόνια ύπαρξης οι άνθρωποι του Πολιτεία Tennis Club έχουν να θυμηθούν πολλά. «Όπως όταν μας επισκέφθηκε για κλήρωση της ΕΠΟ ο Ροναλντίνιο. Το «παρών» έδιναν ομάδες και Πρόεδροι όπως ο Σωκράτης Κόκκαλης. Στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες ήταν εξάλλου όταν η Εθνική μας σταρ Αλίκη Βουγιουκλάκη απολάμβανε κουβέντα και καφέ με τη Νόρα Βαλσάμη. Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε την οικογένεια Μητσοτάκη με τη Μαρίκα να δίνει απλόχερα επαίνους στον σεφ κρίνοντας τις μαγειρικές του επιδόσεις ως μοναδικές;». Και δεν ήταν μόνο αυτοί. Ονόματα όπως του Μπγιορν Μποργκ κοσμούν τις κορνίζες με φωτογραφίες του χώρου. Η διαδρομή των 50 χρόνων είναι αναμφισβήτητα στρωμένη με μπόλικη δόση γκλάμουρ.
Υπολογίζεται ότι στον μισό αιώνα λειτουργίας πέρασαν τη φιλόξενη πόρτα του club πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι και διοργανώθηκαν περισσότερα από 100.000 μικρά και μεγάλα event. Μυστικό της επιτυχίας των εκδηλώσεων; «Ελεγα στους συνεργάτες μου: Θα λέμε 5 και θα τους δίνουμε 6! Θέλουμε να μας θυμούνται θετικά και με αγάπη. Κάναμε γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις που ξεπερνούσαν τους 800 καλεσμένους».
«Οι διοργανώσεις μου είχαν αυθεντικότητα και αλήθεια. Μπορείς να διασκεδάσεις είτε ανοίγοντας σαμπάνιες και τρώγοντας σολομό είτε πίνοντας ρετσίνα και τρώγοντας σπανακόπιτα και ντολμαδάκια. Στην αλήθεια βρίσκεται η πολυτέλεια! Εγώ υπηρέτησα αυτή τη νοοτροπία εδώ και πολλά χρόνια γι΄ αυτό και το Πολιτεία Tennis Club δεν έχει απλά φίλους. Εχει πιστό κοινό εδώ και πολλά χρόνια!»
Ο ΚΔ -όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του- παρά την επιτυχία του δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του. Γνώρισε όλη την αθηναϊκή αφρόκρεμα αλλά κάθε καλοκαίρι επισκέπτεται τα «άγια χώματα», όπως λέει ο ίδιος, τα Πυρά Φωκίδας. «Γιατί όταν θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε και με πόσες δυσκολίες, είμαστε ευγνώμονες για όσα απλόχερα μας έδωσε η ζωή…»
