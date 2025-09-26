Αναβολή για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Tο 2026 η β΄ φάση εφαρμογής
Αναβολή για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Tο 2026 η β΄ φάση εφαρμογής
Η ΑΑΔΕ δίνει παράταση στις μικρές επιχειρήσεις - η β΄φάση που θα επεκτείνει την ψηφιακή παρακολούθηση των διακινήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων, δε θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2025 που είχε αρχικά σχεδιαστεί
Για το 2026 μετατίθεται η δεύτερη φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής, με την ΑΑΔΕ να σχεδιάζει να δώσει παράταση λόγω πολυπλοκότητας του έργου και της ανάγκης ομαλής προσαρμογής των επιχειρήσεων.
Όπως όλα δείχνουν, η β΄φάση που θα επεκτείνει την ψηφιακή παρακολούθηση των διακινήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων, δεν θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2025 που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Το νέο χρονοδιάγραμμα θα στοχεύει να δώσει χρόνο σε επιχειρήσεις, λογιστικά συστήματα και προμηθευτές λογισμικού να ωριμάσουν τις διασυνδέσεις και τις διαδικασίες.
Στην πράξη, η καθολική υποχρέωση «online» μετάδοσης στην ΑΑΔΕ για κάθε εμπόρευμα ή φορτίο που διακινείται στη χώρα από όλες τις επιχειρήσεις, «παγώνει» για φέτος. Παραμένουν σε ισχύ οι υποχρεώσεις της Α’ φάσης μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να επιτρέπεται σε όποια επιχείρηση θέλει, να ενταχθεί προαιρετικά στη β΄φάση και νωρίτερα, πριν να ξεκινήσει από το 2026 υποχρεωτικά η β΄φάση, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Όπως όλα δείχνουν, η β΄φάση που θα επεκτείνει την ψηφιακή παρακολούθηση των διακινήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων, δεν θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2025 που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Το νέο χρονοδιάγραμμα θα στοχεύει να δώσει χρόνο σε επιχειρήσεις, λογιστικά συστήματα και προμηθευτές λογισμικού να ωριμάσουν τις διασυνδέσεις και τις διαδικασίες.
Στην πράξη, η καθολική υποχρέωση «online» μετάδοσης στην ΑΑΔΕ για κάθε εμπόρευμα ή φορτίο που διακινείται στη χώρα από όλες τις επιχειρήσεις, «παγώνει» για φέτος. Παραμένουν σε ισχύ οι υποχρεώσεις της Α’ φάσης μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να επιτρέπεται σε όποια επιχείρηση θέλει, να ενταχθεί προαιρετικά στη β΄φάση και νωρίτερα, πριν να ξεκινήσει από το 2026 υποχρεωτικά η β΄φάση, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.
Τι ισχύει σήμερα (Α’ φάση)Από τις 2 Ιουνίου 2025, το ψηφιακό δελτίο αποστολής είναι υποχρεωτικό για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για θυγατρικές αλλοδαπών που χρησιμοποιούν το εμπορικό λογισμικό ERP της μητρικής στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα