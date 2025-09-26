Αναβολή για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Tο 2026 η β΄ φάση εφαρμογής

Η ΑΑΔΕ δίνει παράταση στις μικρές επιχειρήσεις - η β΄φάση που θα επεκτείνει την ψηφιακή παρακολούθηση των διακινήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων, δε θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2025 που είχε αρχικά σχεδιαστεί