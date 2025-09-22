H Porsche βγαίνει από τον DAX: Η κρίση στα ηλεκτροκίνητα πλήττει τη «ναυαρχίδα» της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας
H Porsche βγαίνει από τον DAX: Η κρίση στα ηλεκτροκίνητα πλήττει τη «ναυαρχίδα» της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας
Η Porsche χάνει τη θέση της στον γερμανικό δείκτη DAX μετά από αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις κερδών, πτώση μετοχής 27% και στρατηγική αναδίπλωση στα ηλεκτρικά οχήματα
Η Porsche AG πατάει φρένο στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, διορθώνοντας μια δαπανηρή στρατηγική που έχει μειώσει τα περιθώρια κέρδους του κατασκευαστή πολυτελών αυτοκινήτων και έχει επιβαρύνει τη μητρική Volkswagen AG.
Ο κατασκευαστής της 911 ανέβαλε την παραγωγή ενός μελλοντικού πολυτελούς SUV με μπαταρία και ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει περισσότερα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και υβριδικά μοντέλα για να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του. Η αλλαγή αυτή προκαλεί ζημιά 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,1 δισεκατομμύρια δολάρια) στα λειτουργικά κέρδη και ανάγκασε την Porsche και τη Volkswagen να μειώσουν τις προβλέψεις τους για το έτος. Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει υψηλό κόστος και μειωμένες πωλήσεις.
Η προειδοποίηση της Παρασκευής για τα κέρδη ήταν η τέταρτη κατά σειρά για φέτος, και η τιμή της μετοχής έχει πέσει τόσο χαμηλά που η Porsche αποχωρεί από τον DAX, τον δείκτη αναφοράς της Γερμανίας.
Οι μετοχές της Porsche έπεσαν κατά 6,5% στη Φρανκφούρτη, με αποτέλεσμα η πτώση τους από την αρχή του έτους να φτάσει περίπου το 27%. Η Volkswagen έπεσε 3,4%.
Οι Γερμανοί — όπως και οι ευρωπαίοι ομόλογοί τους Stellantis NV και Renault SA — αντιμετωπίζουν χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ακόμη και μετά την επένδυση δισεκατομμυρίων ευρώ στην τεχνολογία. Η Porsche αγωνίζεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες από την επιτυχημένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2022, με την επιβράδυνση στην Κίνα και τους δασμούς των ΗΠΑ να έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις.
Οι αγοραστές αυτοκινήτων «δεν δίνουν μεγάλη αξία στα πολυτελή ηλεκτρικά αυτοκίνητα», δήλωσε ο Ματίας Σμιτ, ανεξάρτητος αναλυτής αυτοκινήτων με έδρα κοντά στο Αμβούργο. «Η Porsche έχει πλέον συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός και επιστρέφει στα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα οποία έχουν υψηλά περιθώρια κέρδους».
