Λαγκάρντ: Έχουμε πετύχει το στόχο του πληθωρισμού, η αβεβαιότητα παραμένει

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δηλώνει ότι ο στόχος για τον πληθωρισμό έχει επιτευχθεί, ωστόσο προειδοποιεί πως η διεθνής αβεβαιότητα δεν έχει εξαφανιστεί, παρά τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς
Έχει επιτύχει τον στόχο της να τιθασεύσει τις τιμές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκτιμά η πρόεδρος της Κριστίν Λαγκάρντ ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τις προοπτικές παρά την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.
«Τα επιτόκια πρέπει να στοχεύουν σε ένα επίπεδο πληθωρισμού, το οποίο στοχεύουμε και το οποίο έχουμε πλέον φτάσει», δήλωσε η Λαγκάρντ στον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DRTV σε συνέντευξή της που μεταδόθηκε το Σάββατο.
«Το επίπεδο αβεβαιότητας έχει μειωθεί κατά περίπου 50% και αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση από εκεί που ήμασταν» εξηγεί η Λαγκάρντ. Αλλά «εξακολουθούμε να έχουμε αβεβαιότητα και όλοι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε».
Οι δασμοί ΤραμπΤο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα έχει γίνει πιο προβλέψιμο μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για υψηλότερους δασμούς. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή όσο ήταν πριν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει τους εμπορικούς του δασμούς.
