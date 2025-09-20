Λαγκάρντ: Έχουμε πετύχει το στόχο του πληθωρισμού, η αβεβαιότητα παραμένει

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δηλώνει ότι ο στόχος για τον πληθωρισμό έχει επιτευχθεί, ωστόσο προειδοποιεί πως η διεθνής αβεβαιότητα δεν έχει εξαφανιστεί, παρά τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς