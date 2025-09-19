Παράταση προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης και πολίτες και επιχειρήσεις

• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.Και τέλος, το πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας– «Produc – E Green» λαμβάνει παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.