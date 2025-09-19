Παράταση προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης και πολίτες και επιχειρήσεις
Με τις παρατάσεις διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα ενταγμένα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας οι παρατάσεις είναι ως ακολούθως:
• Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2026.
• Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.
• Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.
• Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 31η Μαΐου 2026.
• Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης επιταγών του προγράμματος, είναι η 30η Απριλίου 2026.
• Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
• Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
• Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των Προγραμμάτων, παρατείνεται έως την 30 η Απριλίου 2026.
• Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης του Προγράμματος, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
• Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»): Η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των έργων, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2026.
• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιδοτούμενων δράσεων, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.
Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: Η ολοκλήρωση του έργου παραμένει στην ίδια ημερομηνία ολοκλήρωσης, την 30η Απριλίου 2026.
Και τέλος, το πρόγραμμα Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας– «Produc – E Green» λαμβάνει παράταση ολοκλήρωσης έως τις 30 Απριλίου 2026.
Ακολουθεί και ο σχετικός πίνακας:
Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.
