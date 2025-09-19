Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Η εκτίμηση της γερμανικής τράπεζας για την αυξημένη τιμή στόχο συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Metlen σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς