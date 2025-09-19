Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg
Η εκτίμηση της γερμανικής τράπεζας για την αυξημένη τιμή στόχο συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Metlen σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς
Η Metlen ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς από την επόμενη εβδομάδα θα αποτελεί μέλος του δείκτη FTSE 100, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της αγοράς. Η κίνηση αυτή επισφραγίζει την αναγνώριση του διεθνούς επενδυτικού κοινού, σε μια περίοδο όπου η εταιρεία εμφανίζει ιστορικά υψηλές επιδόσεις.
Η γερμανική τράπεζα Berenberg επιβεβαίωσε τη θετική της στάση για τη μετοχή, διατηρώντας τη σύσταση «Αγορά» και ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 61 ευρώ από 59 ευρώ προηγουμένως. Η εκτίμηση αυτή συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 25% από τα τρέχοντα επίπεδα, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Metlen σε όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς της τομείς.
