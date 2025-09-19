«Ηλεκτρονικό μάτι» ανοίγει φακέλους σε τράπεζες και φορείς για να βρει μαύρο χρήμα

Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ξέπλυμα και τρομοκρατία – Σχεδόν 4.000 πεδία δεδομένων στη διάθεση Δικαιοσύνης και Αστυνομίας