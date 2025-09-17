Πότε η ΑΑΔΕ θεωρεί τις τραπεζικές μεταφορές ως δωρεές – Οι παγίδες για φορολόγηση

Κλείσιμο

Στην ψηφιακή εποχή, η μεταφορά χρημάτων έχει γίνει υπόθεση λίγων κλικ, είτε πρόκειται για δώρο, εξόφληση ή βοήθεια σε συγγενή. Ωστόσο, πολλοί αγνοούν ότι η ΑΑΔΕ «βλέπει» αυτές τις κινήσεις και μπορεί να τις θεωρήσει δωρεές ή γονικές παροχές, με πιθανή φορολόγηση.Πότε η ΑΑΔΕ θεωρεί μεταφορά ως δωρεάΑκόμη και αν τα χρήματα κινούνται μέσα στην οικογένεια, η Αρχή μπορεί να τα αντιμετωπίσει ως μεταβίβαση περιουσίας:Αν παιδί λάβει ποσά από κοινό λογαριασμό χωρίς να έχει συνεισφέρει, θεωρείται γονική παροχή.Αν μεταφέρετε χρήματα σε συγγενή χωρίς δικαιολογητικά, χαρακτηρίζονται ως δωρεά.Αν χρησιμοποιούνται τρίτοι συγγενείς για να φτάσει το ποσό στον τελικό δικαιούχο, η Εφορία υποψιάζεται φοροαποφυγή.Το αφορολόγητο όριο και οι παγίδεςΟι δωρεές και γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες μόνο αν:Γίνονται μέσω τράπεζας και όχι με μετρητά.Δηλώνονται στο myProperty της ΑΑΔΕ.Αν δεν τηρηθούν αυτά, η φορολόγηση ξεκινά από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές 10% έως 40%, ανάλογα με τη συγγένεια.IRIS και μικρομεταφορές