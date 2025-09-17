Πότε η ΑΑΔΕ θεωρεί τις τραπεζικές μεταφορές ως δωρεές – Οι παγίδες για φορολόγηση
Η ΑΑΔΕ ελέγχει τραπεζικές μεταφορές, ακόμη και μέσω IRIS, που μπορεί να θεωρηθούν δωρεές ή γονικές παροχές - Σωστή αιτιολογία, δηλώσεις στο myProperty και τήρηση ορίων αποτρέπουν φορολόγηση
Στην ψηφιακή εποχή, η μεταφορά χρημάτων έχει γίνει υπόθεση λίγων κλικ, είτε πρόκειται για δώρο, εξόφληση ή βοήθεια σε συγγενή. Ωστόσο, πολλοί αγνοούν ότι η ΑΑΔΕ «βλέπει» αυτές τις κινήσεις και μπορεί να τις θεωρήσει δωρεές ή γονικές παροχές, με πιθανή φορολόγηση.
Πότε η ΑΑΔΕ θεωρεί μεταφορά ως δωρεά
Ακόμη και αν τα χρήματα κινούνται μέσα στην οικογένεια, η Αρχή μπορεί να τα αντιμετωπίσει ως μεταβίβαση περιουσίας:
Αν παιδί λάβει ποσά από κοινό λογαριασμό χωρίς να έχει συνεισφέρει, θεωρείται γονική παροχή.
Αν μεταφέρετε χρήματα σε συγγενή χωρίς δικαιολογητικά, χαρακτηρίζονται ως δωρεά.
Αν χρησιμοποιούνται τρίτοι συγγενείς για να φτάσει το ποσό στον τελικό δικαιούχο, η Εφορία υποψιάζεται φοροαποφυγή.
Το αφορολόγητο όριο και οι παγίδες
Οι δωρεές και γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες μόνο αν:
Γίνονται μέσω τράπεζας και όχι με μετρητά.
Δηλώνονται στο myProperty της ΑΑΔΕ.
Αν δεν τηρηθούν αυτά, η φορολόγηση ξεκινά από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές 10% έως 40%, ανάλογα με τη συγγένεια.
IRIS και μικρομεταφορές
Η υπηρεσία IRIS έχει εκατομμύρια χρήστες, αλλά και αυτές οι συναλλαγές παρακολουθούνται. Αν συχνά στέλνετε 300–400 ευρώ χωρίς ξεκάθαρη αιτιολογία, μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα. Συμβουλή: γράφτε πάντα αιτιολογία («εστιατόριο», «δώρο γενεθλίων», «δάνειο») και κρατήστε αποδείξεις.
Δώρα γάμου υπό επιτήρηση
Τα χρηματικά δώρα γάμου για την Εφορία αποτελούν δωρεές:
Σημειώστε αιτιολογία «δώρο γάμου».
Κάντε καταθέσεις κοντά στην ημερομηνία.
Διατηρήστε λίστα καλεσμένων για έλεγχο.
Πώς γίνονται οι έλεγχοι
Οι τράπεζες στέλνουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Αν εντοπιστεί ασυνήθιστη δραστηριότητα, ζητούνται δικαιολογητικά. Ελλείψει αυτών, επιβάλλεται φόρος δωρεάς ή παροχής.
Τι να προσέξετε
Βάζετε σαφή αιτιολογία σε κάθε μεταφορά.
Δηλώστε εγκαίρως δωρεές/παροχές στο myProperty.
Επιλέξτε τραπεζικές κινήσεις αντί μετρητών.
Αποφύγετε κυκλικές μεταφορές μέσω συγγενών.
Μην αγνοείτε τις συχνές μικρομεταφορές – μπορεί να θεωρηθούν εισόδημα.
