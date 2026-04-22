Ατρόμητος: Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Γιώργο Σπανό σε ακρόαση για σοβαρό φαινόμενο βίας σε βάρος διαιτητών στο ματς με την ΑΕΛ
SPORTS
Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Περιστερίου θα δώσει εξηγήσεις στο αρμόδιο όργανο του κράτους στις 28 Απριλίου

Σε ακρόαση κλήθηκε ο μεγαλομέτοχος του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός από τη ΔΕΑΒ για σοβαρό φαινόμενο βίας εις βάρος των διαιτητών στα αποδυτήρια, για το παιχνίδι με την ΑΕΛ.

Το αφεντικό της ομάδας του Περιστερίου θα δώσει εξηγήσεις στο αρμόδιο όργανο του κράτους στις 28 Απριλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ: «Καλεί σε ακρόαση, στις 28/04/2026, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σπανό Γεώργιο, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στα αποδυτήρια, σε βάρος των διαιτητών, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

