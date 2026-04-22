Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Ατρόμητος: Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Γιώργο Σπανό σε ακρόαση για σοβαρό φαινόμενο βίας σε βάρος διαιτητών στο ματς με την ΑΕΛ
Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Περιστερίου θα δώσει εξηγήσεις στο αρμόδιο όργανο του κράτους στις 28 Απριλίου
Σε ακρόαση κλήθηκε ο μεγαλομέτοχος του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός από τη ΔΕΑΒ για σοβαρό φαινόμενο βίας εις βάρος των διαιτητών στα αποδυτήρια, για το παιχνίδι με την ΑΕΛ.
Το αφεντικό της ομάδας του Περιστερίου θα δώσει εξηγήσεις στο αρμόδιο όργανο του κράτους στις 28 Απριλίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ: «Καλεί σε ακρόαση, στις 28/04/2026, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σπανό Γεώργιο, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στα αποδυτήρια, σε βάρος των διαιτητών, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026.
Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
