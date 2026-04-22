Αντιπαράθεση Γεωργαντά - Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σας δίνω τον τίτλο του διακοψία του Κοινοβουλίου», βίντεο
Αντιπαράθεση Γεωργαντά - Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σας δίνω τον τίτλο του διακοψία του Κοινοβουλίου», βίντεο
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρχικά διέκοψε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που ήταν στο βήμα εκείνη την ώρα προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντος της συζήτησης
Την έντονη αντίδραση του προέδρου της Βουλής, Γιώργου Γεωργαντά, προκάλεσε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αρχικά, την ώρα που στο βήμα ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρης Μαρκόπουλος, και αναφερόταν στην ευρωπαϊκή εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον διακόπτει με τον κ. Μαρκόπουλος να γυρίζει προς τον πρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, λέγοντάς του αγανακτισμένος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.
Την στιγμή εκείνη ο προεδρεύων τη συζήτηση, Γιώργος Γεωργαντάς, παρεμβαίνει και απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου της είπε τα ακόλουθα:
«Τον τίτλο του διακοψία τον έχετε κερδίσει τι άλλο θελετε; όταν ομιλείτε εσεις γιατί δεν σας διακόπτουν; Γιατί θέλετε εσείς συνέχεια να το κάνετε; Έχετε το δικαίωμα να πάρετε και μετά τον λόγο, αλλά αυτό που κάνετε δεν υποβαθμίζει μόνο το επίπεδο της συζήτησης, αλλά νομίζω ότι πλέον τίθενται ζητήματα τα οποία πραγματικά ξεπερνούν τον καθένα μας στην προσέγγιση που πρέπει να κάνει. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσουν την ομιλία τους όλοι οι ομιλούντες και μετά ο καθένας παίρνει τον λόγο. Σας δίνω τον τίτλο του διακοψία, τον πήρατε ας μην ξαναδιακόψουμε, για να τον αποσύρω».
Δείτε το βίντεο με την αντιπαράθεση
Αρχικά, την ώρα που στο βήμα ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρης Μαρκόπουλος, και αναφερόταν στην ευρωπαϊκή εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον διακόπτει με τον κ. Μαρκόπουλος να γυρίζει προς τον πρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, λέγοντάς του αγανακτισμένος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.
Την στιγμή εκείνη ο προεδρεύων τη συζήτηση, Γιώργος Γεωργαντάς, παρεμβαίνει και απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου της είπε τα ακόλουθα:
«Τον τίτλο του διακοψία τον έχετε κερδίσει τι άλλο θελετε; όταν ομιλείτε εσεις γιατί δεν σας διακόπτουν; Γιατί θέλετε εσείς συνέχεια να το κάνετε; Έχετε το δικαίωμα να πάρετε και μετά τον λόγο, αλλά αυτό που κάνετε δεν υποβαθμίζει μόνο το επίπεδο της συζήτησης, αλλά νομίζω ότι πλέον τίθενται ζητήματα τα οποία πραγματικά ξεπερνούν τον καθένα μας στην προσέγγιση που πρέπει να κάνει. Σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσουν την ομιλία τους όλοι οι ομιλούντες και μετά ο καθένας παίρνει τον λόγο. Σας δίνω τον τίτλο του διακοψία, τον πήρατε ας μην ξαναδιακόψουμε, για να τον αποσύρω».
Δείτε το βίντεο με την αντιπαράθεση
