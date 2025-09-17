Πιερρακάκης για τις φοροελαφρύνσεις στους νέους: Θέλουμε να δημιουργήσετε, να εργαστείτε και να ζήσετε στην Ελλάδα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλύει με παραδείγματα τι κερδίζουν οι νέοι από τις φορολογικές αλλαγές - Έως δύο έξτρα μισθοί το όφελος