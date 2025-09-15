Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φρένο» στο τριήμερο ανοδικό σερί - Κράτησε τις 2.050 μονάδες
Κοντά στο χαμηλό ημέρας έκλεισε ο Γενικός Δείκτης - Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισαν η CrediaBank και οι μετοχές του ομίλου Viohalco
Σε profit taking επιδόθηκαν σήμερα οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, αφομοιώνοντας ένα μέρος των κερδών περίπου +2,4% που είχε σημειώσει το προηγούμενο τριήμερο. Πέριξ του ενδοσυνεδριακού χαμηλού έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, ωστόσο διατηρήθηκε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.050 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (15/9), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 5,17 μονάδες ή -0,25% και έκλεισε στις 2.057,56 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.052,98 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.068,60 μονάδες. Το ΧΑ ενισχύεται κατά +1,77% εντός του Σεπτεμβρίου και «τρέχει» με ρυθμό +40% μέσα στο 2025.
Σε έντονα ανοδικό έδαφος συνέχισε για τρίτη μέρα η CrediaBank, ξεπερνώντας το ορόσημο του 1,6 ευρώ για πρώτη φορά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του περασμένου Νοεμβρίου. Σε νέο ιστορικό υψηλό «σκαρφάλωσε» η Cenergy Holdings, πιάνοντας τα 11,4 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά. Ταυτόχρονα, η μητρική Viohalco σημείωσε νέο ρεκόρ 2ετίας (Αύγουστος 2023) κλείνοντας πάνω από τα 6,8 ευρώ.
Η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια (σ.σ. επικρατέστερο σενάριο η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης). Το ενδιαφέρον παραμένει, δε, στις ανακοινώσεις των εισηγμένων για τα οικονομικά αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου.
Δεν απείλησαν οι πωλητές
Απώλειες -0,63% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να κλείνει στις 2.240,70 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,27% στις 5.183,16 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,13% στις 2.931,14 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 163,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21,47 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 24,15 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η ETE με 23,86 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 145,85 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 53 μετοχές, αρνητικό για 50, ενώ 17 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις συστημικές τράπεζες, η Εθνική υποχώρησε κατά -1,09% στα 12,25 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-1,03% στα 3,254 ευρώ), η Alpha Bank (-0,77% στα 3,49 ευρώ) και η Πειραιώς (-0,08% στα 7,09 ευρώ). Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η CrediaBank «αναρριχήθηκε» κατά +3,01% στο 1,642 ευρώ, η Optima bank ενισχύθηκε κατά +1,97% στα 8,3 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,26% στα 7,72 ευρώ.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, υποχώρησαν κατά τουλάχιστον -1% η Titan (-1,08% στα 36,75 ευρώ) και η HELLENiQ ENERGY (-1% στα 8,385 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, ενισχύθηκαν σημαντικά η Cenergy (+1,6% στα 11,44 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό), η Viohalco (+1,33% στα 6,86 ευρώ, ρεκόρ 2ετίας – Αύγουστος 2023) και ο ΟΠΑΠ (+1,09% στα 19,55 ευρώ).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε η Ελλάκτωρ με κέρδη +2,74% στο 1,426 ευρώ. Άνοδο μεγαλύτερη του +1% κατέγραψαν η Profile (+1,67% στα 7,31 ευρώ) και ο ΟΛΠ (+1,58% στα 45 ευρώ). Στον αντίποδα, πτώση άνω του -1% σημείωσαν η Κρι Κρι (-1,5% στα 18,44 ευρώ) και η Fourlis (-1,09% στα 4,52 ευρώ).
Ράλι +4,3% έκανε η Performance Technologies και έκλεισε στα 6,3 ευρώ, με ώθηση από τη διψήφια αύξηση κερδοφορίας και εσόδων στο α’ εξάμηνο. Αντίθετα, η Revoil οπισθοχώρησε κατά -6,32% στο 1,78 ευρώ στον απόηχο της εξαγοράς της Μαλτέζος ΑΕ, ενώ είχε προηγηθεί «άλμα» +10,8% για τη μετοχή στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με την αγορά να λειτουργεί υπό τη λογική του «buy the rumor, sell the news».
Rebalancing σε FTSE και Stoxx, triple witching και Moody’s στο φίνις της εβδομάδας
Δυναμικά αναμένεται να ολοκληρωθεί η τρέχουσα εβδομάδα, καθώς έχουμε την αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα Κύπρου εντάσσεται στον Large Cap και η ElvalHalcor στον Mid Cap. Επιπλέον, θα λάβει χώρα το rebalancing στους δείκτες Stoxx, όπου η Eurobank θα ενταχθεί στον Stoxx Emerging Markets Large Cap, η Titan και ο ΔΑΑ στον Mid Cap και η Aktor στον Small Cap. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επίσης, η τριπλή λήξη στην αγορά παραγώγων (triple witching). Όλες αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να ανεβάσουν κατακόρυφα τη συναλλακτική δραστηριότητα στη συνεδρίαση της ερχόμενης Παρασκευής.
Την ίδια μέρα (19 Σεπτεμβρίου) είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «Baa3» και σταθερές προοπτικές (outlook). Στις 17 Οκτωβρίου ακολουθεί η αξιολόγηση από την Standard and Poor’s, στις 7 Νοεμβρίου από την Scope και στις 14 Νοεμβρίου από τη Fitch.
Γεμάτες είναι οι δύο τελευταίες εβδομάδες των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου, καθώς στο τέλος του μήνα λήγει η σχετική προθεσμία. Σήμερα η Performance Technologies ανακοίνωσε τα οικονομικά της μεγέθη, την Τρίτη (16/9) ακολουθούν η Aegean και η Noval Property, την Τετάρτη (17/9) η Cenergy, η Lamda Development και η Ευρώπη Holdings, την Πέμπτη (18/9) η Viohalco, η Κρι Κρι, η Profile, η Lavipharm και η Ελλάκτωρ και την Παρασκευή (19/9) η Alpha Trust Holdings και η Κέκροψ.
Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (22/9) Alumil, Τετάρτη (24/9) ΑΔΜΗΕ, Λανακάμ, Πέμπτη (25/9) ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Fais Group, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και Παρασκευή (26/9) CrediaBank, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat.
Θετικό παραμένει το κλίμα στις διεθνείς αγορές
Σε ελεγχόμενο profit taking επιδόθηκαν οι traders στη Wall Street, χωρίς να αλλάζει ωστόσο το καλό κλίμα, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed, η οποία συνεδριάζει την τρέχουσα εβδομάδα. Η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες, την πρώτη για φέτος, ενώ δεν αποκλείεται η περίπτωση της «jumbo» μείωσης κατά 50 μ.β. Με θετικές τάσεις ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, όπου ο S&P 500 ενισχύεται κατά +0,4% και ο Nasdaq κερδίζει +0,6%, με τον δεύτερο να οδεύει προς νέο ιστορικό υψηλό.
Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς επικρατεί αισιοδοξία σχετικά με την επερχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve. Παράλληλα, οι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με τα «απόνερα» της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, μετά την υποβάθμιση του αξιόχρεου από τη Fitch σε A+ από AA-. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4% στις 557 μονάδες, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,3%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +0,9%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,1%.
