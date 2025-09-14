World Gold Council: Μετά τα ψηφιακά νομίσματα έρχεται και ο ψηφιακός χρυσός
Το WGC εισάγει τον ψηφιακό χρυσό μέσω των PGI tokens, επιτρέποντας την κατοχή κλασμάτων πραγματικών ράβδων με νομική ασφάλεια - Μία νέα εποχή ψηφιακών επενδύσεων ξεκινά
Το World Gold Council (WGC) παρουσίασε την πρόταση για τον ψηφιακό χρυσό μέσω των Pooled Gold Interest (PGI) tokens. Αυτοί οι ψηφιακοί τίτλοι θα αντιπροσωπεύουν πραγματικές ράβδους χρυσού που φυλάσσονται σε ασφαλή θησαυροφυλάκια στο Λονδίνο.
Με την κατοχύρωσή τους, οι επενδυτές θα μπορούν να αποκτούν μερίδια χρυσού, χωρίς να χρειάζεται να διαθέσουν ολόκληρες ράβδους 400 ουγγιών, προσφέροντας ρευστότητα και ευελιξία.
Εναλλακτική διαχείριση με νομική ασφάλεια
Τα PGI tokens θεωρούνται ως ένας «τρίτος δρόμος» μεταξύ allocated gold (μοναδική φυσική κατοχή) και unallocated gold (απλή απαίτηση αξίας). Πλέον, η κατοχή χρυσού αποκτά ψηφιακή μορφή αλλά παραμένει θωρακισμένη με πλήρη νομική ασφάλεια, διευρύνοντας την πολιτική χρήσης του χρυσού ως χρηματοοικονομικό ενεχύριο σε επίπεδο ανάλογο με τα κρατικά ομόλογα ή τα μετρητά.
Προοπτικές διεθνούς διάστασης
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Λονδίνο αλλά ο WGC στοχεύει σε διεθνή επέκταση -συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και άλλων αγορών- διεκδικώντας έναν αναμορφωτικό ρόλο στο παγκόσμιο τοπίο των πολύτιμων μετάλλων. Ωστόσο, δεν λείπουν οι φωνές αμφισβήτησης, όπως άλλωστε έτσι γινόταν -και θα γίνεται- και με τα ψηφιακά νομίσματα: ο Ρας Μολντ της AJ Bell επισημαίνει ότι υπάρχουν επενδυτές που προτιμούν την απλότητα και διαφάνεια της παραδοσιακής κατοχής χρυσού και όχι την πολυπλοκότητα νέων μορφών ψηφιακής απεικόνισης αξίας.
Πηγή: Newmoney.gr
