Νέα διάταξη για επίδομα κυοφορίας και λοχείας με 200 ένσημα, ανεξαρτήτως αριθμού ταμείων και εργοδοτών

Άννα Ευθυμίου

Ο χρόνος ασφάλισης προσμετράται ενιαία

Αφορολόγητο το επίδομα γονικής άδειας

Με τη νέα ρύθμιση, που αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ο χρόνος ασφάλισης προσμετράται ενιαία για περισσότερους του ενός πρ. ασφαλιστικούς φορείς και, έτσι, μπορεί να το λάβει κανονικά. Δηλαδή, για τη χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, οι μισθωτές γυναίκες πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας, οι οποίες μπορούν να προέρχονται από περισσότερους του ενός πρ. ασφαλιστικούς φορείς.«Η αλλαγή αυτή διορθώνει μια αδικία που υφίστατο μέχρι σήμερα, όπου γυναίκες με επαρκή συνολικό χρόνο ασφάλισης ως μισθωτές αποκλείονταν από το επίδομα, λόγω κατακερματισμένου ασφαλιστικού ιστορικού» σχολιάζει η κ. Ευθυμίου.Και προσθέτει: «Με την ενιαία προσμέτρηση του χρόνου, ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία της εργαζόμενης μητέρας και εξασφαλίζουμε την πρόσβασή της σε δικαιώματα που της αναλογούν. Πρόκειται για μια μεταβατική διάταξη στην κατεύθυνση της κατάρτισης του ενιαίου κανονισμού παροχών σε χρήμα, που, αυτήν τη στιγμή, μελετάμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας».Το επίδομα χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ και καλύπτει 119 ημέρες συνολικά: 56 ημέρες πριν από τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.Επιπλέον, στο νέο νομοσχέδιο προωθείται διάταξη με την οποία το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ, με ξεχωριστή ρύθμιση, επεκτείνεται η χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες.Σύμφωνα με την Υφυπουργό Εργασίας, αυτές οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως η επέκταση της ειδικής άδειας μητρότητας για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα από τους 6 στους 9 μήνες, ενώ η ίδια παροχή επεκτάθηκε στη συνέχεια και στις ελεύθερες επαγγελματίες, στις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότισσες.Αναλυτικότερα, στο ίδιο πνεύμα και σε συνέχεια των παραπάνω, το Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις, όπως είναι ενδεικτικά η χρονική επέκταση της παροχής προστασίας της μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από έξι σε εννέα μήνες στον ιδιωτικό τομέα, ενώ, ταυτόχρονα, στις δικαιούχους συμπεριλήφθηκαν και οι έμμισθες δικηγόροι.Ακόμα, προβλέφθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης έως επτά μήνες της παροχής στον εργαζόμενο πατέρα.Επίσης, με τον ν. 5078/2023, καθιερώθηκε για πρώτη φορά η εννεάμηνη παροχή και για τις ελεύθερες επαγγελματίες, τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες.Παράλληλα, επεκτάθηκε η άδεια μητρότητας που χορηγεί η ΔΥΠΑ και, μάλιστα, αναδρομικά από τον Νοέμβριο του 2022, στις εργαζόμενες μητέρες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.Την εννεάμηνη παροχή δικαιούνται και οι γονείς που υιοθετούν τέκνο.«Με σταθερά βήματα και υπεύθυνη πολιτική, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικογένεια και να δημιουργούμε ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο για τις εργαζόμενες μητέρες, συμφιλιώνοντας την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή» σημειώνει η κ. Ευθυμίου.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ