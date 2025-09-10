Τα 10 μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα στην Ιστορία – Το ένα κράτησε 12 μέρες
Τα 10 μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα στην Ιστορία – Το ένα κράτησε 12 μέρες
Από το Γούντστοκ μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και από το χάος των 12 (!) ημερών στην Κίνα μέχρι τους φονικούς τυφώνες των ΗΠΑ, τα mega-traffics έχουν συνδεθεί με ιστορικές στιγμές του πλανήτη
Οι διακοπές τελείωσαν, το νησί είναι μια μακρινή ανάμνηση και η θάλασσα που άφησες πίσω σου είναι πλέον ένα πέλαγος ακίνητων αυτοκινήτων που απλώνεται μπροστά σου. Το φιδάκι στο Google Maps έχει το δυσοίωνο μωβ χρώμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, οι homo-Kifisus γύρω σου έχουν εκείνο το xanax-απλανές βλέμμα και το mantra «ακινητοποιημένο όχημα στη Νέα Φιλαδέλφεια» είναι η πιο πρόσφορη λύση για τον πρωϊνό διαλογισμό μέχρι να φτάσεις κομμάτια στο γραφείο. Το μόνο που σου μένει είναι το φιλοσοφήσεις. Και ενδεχομένως να ανακουφιστείς με την σκέψη ότι σίγουρα σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη υπάρχουν και χειρότερα. Και μάλιστα πολύ χειρότερα, όπως θα ανακαλύψετε στην λίστα με τα δέκα πιο μεγάλα και ασύλληπτα στις λεπτομέρειές τους μποτιλιαρίσματα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα