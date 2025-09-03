Τουρκία: Οριακή μείωση για τον πληθωρισμό – Διαμορφώθηκε στο 33% τον Αύγουστο
Η νομισματική αρχή προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 25%–29% έως το τέλος του έτους - Πολιτική αναταραχή, ισχυρή εγχώρια ζήτηση και κίνδυνοι από λίρα και ενέργεια περιορίζουν το περιθώριο νέων μειώσεων επιτοκίων
Ο πληθωρισμός στην Τουρκία υποχώρησε οριακά τον Αύγουστο στο 33%, από 33,5% τον Ιούλιο, λιγότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών, εντείνοντας τις πιέσεις προς την Κεντρική Τράπεζα ενόψει νέων αποφάσεων για τα επιτόκια.
Σύμφωνα με την TurkStat, ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,04%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,06% του Ιουλίου, αλλά σημαντικά υψηλότερα από την εκτίμηση του 1,75% που ανέμενε η αγορά.
Η ανακοίνωση των στοιχείων ακολούθησε έντονες πολιτικές εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη, όπου δικαστική απόφαση απομάκρυνε τοπικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ενισχύοντας το κλίμα αβεβαιότητας. Οι μετοχές στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης κατρακύλησαν έως και 5,9%, ενώ οι αποδόσεις των τουρκικών ομολόγων εκτινάχθηκαν, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στο ενδεχόμενο δικαστικής αναδιάρθρωσης της αντιπολίτευσης.
