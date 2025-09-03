Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας στη «ζώνη» των 2.000 μονάδων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας στη «ζώνη» των 2.000 μονάδων
Σε μεγάλο εύρος διαπραγματεύεται ο Γενικός Δείκτης - Η προσοχή στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα, με τον ΟΠΑΠ να βρίσκεται στο επίκεντρο
Σε καθεστώς έντονης μεταβλητότητας διαπραγματεύονται σήμερα οι περισσότεροι βασικοί δείκτες και οι μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ισορροπεί στην κρίσιμη περιοχή των 2.000 μονάδων. Σύμφωνα με αναλυτές, πιθανή θεωρείται μία μίνι αντίδραση σε ευθυγράμμιση με τις ανοδικές τάσεις των ευρωπαϊκών αγορών, μετά το χθεσινό sell off το οποίο προέκυψε σε συνάρτηση με το κλίμα αποφυγής κινδύνου (risk-off) που επικρατεί παγκοσμίως.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (3/9), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,09% και διαπραγματεύεται στις 2.003,67 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του ΓΔ καθορίζεται στις 16 μονάδες, ίδιον της ισχυρής μεταβλητότητας στο ταμπλό, με υψηλό ημέρας τις 2.009,67 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 1.993,66 μονάδες.
Παρά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, οι πωλητές έκαναν έντονη την παρουσία τους μόλις στη δεύτερη συνεδρίαση του παραδοσιακά δύσκολου μήνα για τις αγορές. Το Χρηματιστήριο Αθηνών διολίσθησε στις παρυφές των 2.000 μονάδων, οι οποίες τέθηκαν υπό άμεση απειλή, και σε επίπεδα που αποτελούν χαμηλό ενός μήνα. Με αυτό τον τρόπο σημειώθηκε ένα αρνητικό 5×6 που κόστισε συνολικά -5,4% στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνεται η εντυπωσιακή επίδοση φέτος, με το ΧΑ να κερδίζει πάνω από +36% εντός του 2025.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ένταξη της Metlen PLC στον βασικό δείκτη FTSE 100 του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, στο πλαίσιο της εισαγωγής του ομίλου στο LSE τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, η Metlen αναμένεται να εισαχθεί σήμερα στον δείκτη, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 67η θέση στην κατάταξη κεφαλαιοποίησης. Η τριμηνιαία αναθεώρηση των βρετανικών δεικτών FTSE θα τεθεί σε ισχύ στις 19 Σεπτεμβρίου.
Μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, ο ΟΠΑΠ και η Quest θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου. Νωρίτερα, η Trade Estates παρουσίασε τις οικονομικές της επιδόσεις, με τα καθαρά κέρδη της να αυξάνονται κατά +58,3% στα 10,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Παράλληλα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά +15,6% και ανήλθε σε 25 εκατ. ευρώ.
