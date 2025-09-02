Εurostat: Στο 3,1% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, στο 2,1% η Ευρωζώνη

Σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στην Ελλάδα, από το 3,7% του Ιουλίου δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat - Σε τρόφιμα, υπηρεσίες και βιομηχανικά αγαθά οι μεγαλύτερες αυξήσεις