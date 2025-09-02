Εurostat: Στο 3,1% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, στο 2,1% η Ευρωζώνη
Εurostat: Στο 3,1% έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, στο 2,1% η Ευρωζώνη
Σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στην Ελλάδα, από το 3,7% του Ιουλίου δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat - Σε τρόφιμα, υπηρεσίες και βιομηχανικά αγαθά οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Στο 3,1% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε ελαφρά στο 2,1%, από 2% που ήταν τον Ιούλιο.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί στο 3,7%, με άλλα λόγια η μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο είναι 0,6%.
Ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ανήλθε στο 2,3% τον Αύγουστο έναντι 2,4% τον Ιούλιο, ενώ σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,3%.
Αναλύοντας τις βασικές κατηγορίες του πληθωρισμού, η υψηλότερη ετήσια αύξηση αναμένεται να σημειωθεί στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,2% από 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1% από 3,2%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σταθερά σε σχέση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια που παραμένει σε αρνητικό έδαφος (-1,9% από -2,4%).
Ειδήσεις σήμερα:
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί στο 3,7%, με άλλα λόγια η μείωση σε σχέση με τον Αύγουστο είναι 0,6%.
Ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ανήλθε στο 2,3% τον Αύγουστο έναντι 2,4% τον Ιούλιο, ενώ σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,3%.
Αναλύοντας τις βασικές κατηγορίες του πληθωρισμού, η υψηλότερη ετήσια αύξηση αναμένεται να σημειωθεί στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,2% από 3,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,1% από 3,2%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,8%, σταθερά σε σχέση με τον Ιούλιο) και την ενέργεια που παραμένει σε αρνητικό έδαφος (-1,9% από -2,4%).
Ειδήσεις σήμερα:
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα