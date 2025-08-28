Lamda: Το πρώτο ηλεκτροκίνητο σκάφος υπηρεσίας σε ελληνική μαρίνα
Η Μαρίνα Φλοίσβου συνεχίζει να καινοτομεί
Οι μαρίνες της LAMDA συνεχίζουν να καινοτομούν με τη Μαρίνα Φλοίσβου, να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την πράσινη μετάβαση, παρουσιάζοντας το πρώτο ηλεκτροκίνητο σκάφος που κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και με σκοπό την προώθηση και εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και απομείωσης του ανθρακικού αποτυπώματός της, η Μαρίνα Φλοίσβου απέκτησε το πρώτο ηλεκτροκίνητο σκάφος για επιχειρησιακή χρήση.
Η σχεδίαση, κατασκευή και προμήθεια είναι αποτέλεσμα δύο ετών ενδελεχούς έρευνας σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία και αναζήτησης της καταλληλότερης λύσης για την υποστήριξη mega yachts και τη λειτουργική υποβοήθηση πρόσδεσης σκαφών εντός της μαρίνας.
