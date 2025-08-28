Protergia: Νέα χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο
Protergia: Νέα χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο
Η Protergia μειώνει τιμές στα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου, στηρίζει φοιτητές με ειδικό πακέτο Picasso και συνεχίζει τις κληρώσεις Powergiving, έχοντας ήδη χαρίσει 800.000 € και 800 δωρεάν λογαριασμούς
Η Protergia, μέλος του Ομίλου METLEN, συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες της, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς με μειωμένες τιμές και ανταγωνιστικά σταθερά προϊόντα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία προσφέρει νέες επιλογές για σιγουριά και ασφάλεια:
-Το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159 €/kWh με συνέπεια, 11,2% χαμηλότερο σε σχέση με τον Αύγουστο.
-Τα κίτρινα τιμολόγια μειωμένα έως 18%. Το Value Deal on time παραμένει σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή 0,09093 €/kWh.
-Το αυτόνομο Φυσικό Αέριο στην τιμή 0,0369 €/kWh, μέσω της συνδυαστικής προσφοράς Value Power & Gas 12Μ.
-Για σταθερότητα, το μπλε τιμολόγιο Value Secure 12M συνεχίζει να διατίθεται έναν ακόμη μήνα στην τιμή 0,099 €/kWh με έκπτωση συνέπειας, παρέχοντας ασφάλεια για ένα έτος.
Η Protergia εξακολουθεί να προσφέρει το καινοτόμο προϊόν Protergia Picasso, το μοναδικό στην Ελλάδα με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει για το ρεύμα, μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας όλες τις ενεργειακές χρεώσεις.
Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η εταιρεία απευθύνεται και στους φοιτητές με το Protergia Picasso Small 1, το οποίο καλύπτει το κόστος ενέργειας ενός φοιτητικού σπιτιού στα 29,99 € τον μήνα, με επιπλέον δύο μήνες δωρεάν.
Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα Powergiving, με το οποίο η Protergia έχει μοιράσει από την αρχή του 2024 συνολικά 800.000 € σε 88 μεγάλους νικητές και έχει καλύψει τους λογαριασμούς ρεύματος 800 πελατών για έναν χρόνο. Συνολικά 888 πελάτες έχουν ήδη επωφεληθεί από τα μεγάλα δώρα, ενώ μέχρι το τέλος του έτους απομένουν ακόμη τέσσερις κληρώσεις.
Στην κλήρωση του Αυγούστου αναδείχθηκαν ακόμη 111 τυχεροί, ενώ η επόμενη μεγάλη κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι κληρώσεις Powergiving απευθύνονται σε νέους και υφιστάμενους πελάτες της Protergia.
