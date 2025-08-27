Hack The Box: Ελληνική «άμυνα» κατά του κυβερνοεγκλήματος – Η πλατφόρμα με τα 3,7 εκατ. χρήστες (pic)
Hack The Box: Ελληνική «άμυνα» κατά του κυβερνοεγκλήματος – Η πλατφόρμα με τα 3,7 εκατ. χρήστες (pic)
Η πορεία του CEO και Founder Χάρη Πυλαρινού από τα χρόνια του σχολείου μέχρι την... «αγκαλιά» της Carlyle Group και η νέα βράβευση της startup στα «2025 WITSA Global Awards»
Η ελληνική τεχνογνωσία κερδίζει συνεχώς έδαφος στο μέτωπο της κυβερνοασφάλειας και σε διεθνές επίπεδο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και δύσκολη αγορά.
Μια ήδη καθιερωμένη νεοφυής εταιρεία Ελλήνων, η Hack The Box καταφέρνει μάλιστα να «κάνει την διαφορά», ακολουθώντας το δικό της «μονοπάτι»: «ξεχωρίζοντας για τη συμβολή της στο τεράστιο ζήτημα της έλλειψης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας», όπως ανέφερε η σχετική ενημέρωση για την βράβευσή της στα «2025 WITSA Global Awards», στην κατηγορία «Cybersecurity», με τίτλο «Redefining the global cybersecurity workforce development».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Μια ήδη καθιερωμένη νεοφυής εταιρεία Ελλήνων, η Hack The Box καταφέρνει μάλιστα να «κάνει την διαφορά», ακολουθώντας το δικό της «μονοπάτι»: «ξεχωρίζοντας για τη συμβολή της στο τεράστιο ζήτημα της έλλειψης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας», όπως ανέφερε η σχετική ενημέρωση για την βράβευσή της στα «2025 WITSA Global Awards», στην κατηγορία «Cybersecurity», με τίτλο «Redefining the global cybersecurity workforce development».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα