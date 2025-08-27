Hack The Box: Ελληνική «άμυνα» κατά του κυβερνοεγκλήματος – Η πλατφόρμα με τα 3,7 εκατ. χρήστες (pic)

Η πορεία του CEO και Founder Χάρη Πυλαρινού από τα χρόνια του σχολείου μέχρι την... «αγκαλιά» της Carlyle Group και η νέα βράβευση της startup στα «2025 WITSA Global Awards»