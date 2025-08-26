Ράλι της τιμής του χρυσού στα $4.000 προβλέπουν οι αναλυτές
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ έφτασαν πρόσφατα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
Οι αναλυτές της αγοράς προβλέπουν μια νέα άνοδο του χρυσού, μετά την επιβεβαίωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το πολύτιμο μέταλλο θα εξαιρείται από τους νέους δασμούς, παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί.
Την περασμένη εβδομάδα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά από αναφορές ότι ορισμένες ράβδοι χρυσού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τους λεγόμενους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ. Ωστόσο, σε πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι «ο χρυσός δε θα υποστεί δασμούς!».
Ο Φιλίπ Γκάιζελς, διευθύνων σύμβουλος στρατηγικής της BNP Paribas Fortis, ήταν ήδη αισιόδοξος για το χρυσό — ανεξάρτητα από το αν θα υπόκειται στο καθεστώς δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στο CNBC ότι πιστεύει ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το στόχο των 4.000 δολαρίων, προσθέτοντας ότι η επιβεβαίωση του προέδρου ότι το μέταλλο εξαιρείται από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς ανοίγει το δρόμο για νέα υψηλά επίπεδα.
