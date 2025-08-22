Πλούσιοι στις ΗΠΑ: Πόσα εκατ. δολάρια χρειάζονται για να μπει κάποιος σε αυτή τη λίστα

Οι περισσότεροι θεωρούν πιο δύσκολο το να γίνει κανείς πλούσιος λόγω των οικονομικών προκλήσεων - Επιπλέον, πολλοί Αμερικανοί συνδέουν τον πλούτο όχι μόνο με τα χρήματα, αλλά και με την ευτυχία, την υγεία, τις σχέσεις και τον ελεύθερο χρόνο