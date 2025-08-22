Πλούσιοι στις ΗΠΑ: Πόσα εκατ. δολάρια χρειάζονται για να μπει κάποιος σε αυτή τη λίστα
Πλούσιοι στις ΗΠΑ: Πόσα εκατ. δολάρια χρειάζονται για να μπει κάποιος σε αυτή τη λίστα
Οι περισσότεροι θεωρούν πιο δύσκολο το να γίνει κανείς πλούσιος λόγω των οικονομικών προκλήσεων - Επιπλέον, πολλοί Αμερικανοί συνδέουν τον πλούτο όχι μόνο με τα χρήματα, αλλά και με την ευτυχία, την υγεία, τις σχέσεις και τον ελεύθερο χρόνο
Στις ΗΠΑ, για να σε θεωρούν πλούσιο το 2025, πρέπει να έχεις καθαρή περιουσία περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αλλάζει ανάλογα με το πού ζεις και σε κάποιες περιοχές μπορεί να χρειαστείς ακόμα περισσότερα.
Πέρυσι το ποσό ήταν 2,5 εκατ. δολάρια, οπότε φέτος είναι λίγο πιο κάτω, σύμφωνα με μια έρευνα της εταιρείας Charles Schwab που έκανε σε 2.000 Αμερικανούς. Παρότι το όριο έπεσε, οι περισσότεροι λένε ότι πλέον είναι πιο δύσκολο να γίνει κάποιος πλούσιος, λόγω πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων και αβεβαιότητας στην οικονομία.
Τα ποσά που χρειάζονται ανά περιοχή έχουν ως εξής:
Δυτικές πολιτείες (π.χ. Καλιφόρνια): 3 εκατομμύρια
Βορειοανατολικές πολιτείες: 2,4 εκατομμύρια
Μεσοδυτικές πολιτείες: 2,1 εκατομμύρια
Νότιες πολιτείες: 1,8 εκατομμύρια
Στις δυτικές πολιτείες, όπου το κόστος ζωής είναι υψηλό, ειδικά σε πόλεις όπως το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, το όριο είναι το πιο υψηλό.
