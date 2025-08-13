Μήπως σάς φλερτάρουν και δεν το αντιλαμβάνεστε;
Το καλοκαίρι είναι ο εποχικός “βιότοπος” του φλερτ. Πολλές φορές όμως δεν καταλαβαίνουμε αν αυτή ή αυτός που μας πλησιάζει μας φλερτάρει ή όχι. Μια πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει
Φλερτ ή friendzoned; Ιδού η απορία. Κάποιος μας πλησιάζει και μερικοί νομίζουν ότι φλερτάρει μαζί μας κι άλλοι θεωρούν ότι απλά αναζητά μια πιο αθώα φιλική μορφή επικοινωνίας. Η επικοινωνία μέσω μη λεκτικών σημάτων, ιδίως των εκφράσεων του προσώπου, παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς αντιλαμβανόμαστε την πρόθεση κάποιου να φλερτάρει.
Βασιζόμενοι στη μελέτη των Emily S. Bibby, Allison M. McKinnon, Michael Shaw και Richard E. Mattson με τίτλο “Accurately detecting happy facial expressions associates with perceptions of flirtatiousness”(«Η ακριβής ανίχνευση χαρούμενων εκφράσεων προσώπου συνδέεται με την αντίληψη του φλερτ»), παρατηρούμε ότι η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε σωστά τις εκφράσεις χαράς στο πρόσωπο κάποιου επηρεάζει άμεσα την ερμηνεία τού εάν αυτό το πρόσωπο εκδηλώνει ερωτικό ενδιαφέρον ή όχι.
