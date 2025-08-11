Goldman Sachs: Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος των δασμών

Έρευνα της αμερικανικής τράπεζας προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών Τραμπ, όμως σταδιακά το βάρος θα μεταφερθεί στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων στις τιμές