Goldman Sachs: Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος των δασμών
Goldman Sachs: Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος των δασμών
Έρευνα της αμερικανικής τράπεζας προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών Τραμπ, όμως σταδιακά το βάρος θα μεταφερθεί στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων στις τιμές
Η επίδραση των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον αρχίζει να φαίνεται, σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs, προσθέτοντας νέα αβεβαιότητα σε μια αγορά κρατικών ομολόγων που ταλανίζεται από διαρκείς αλλαγές στις προβλέψεις για τον ρυθμό των μειώσεων στα επιτόκια.
Μέχρι σήμερα, οι αμερικανικές εταιρείες έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους από τους δασμούς, αλλά το βάρος αυτό θα μεταφερθεί σταδιακά στους καταναλωτές, καθώς οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τις τιμές τους, αναφέρουν σε έκθεσή τους οικονομολόγοι της Goldman Sachs, ανάμεσά τους και ο Γιαν Χάτζιους. Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ έχουν απορροφήσει περίπου το 22% του κόστους των δασμών μέχρι τον Ιούνιο, αλλά το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει στο 67% εάν οι νέοι δασμοί ακολουθήσουν την ίδια πορεία με εκείνη των προηγούμενων ετών.
Το καθαρό αποτέλεσμα θα είναι επιτάχυνση του πληθωρισμού. Ο βασικός δείκτης προσωπικών δαπανών, ένας από τους αγαπημένους πληθωριστικούς δείκτες της Federal Reserve, προβλέπεται ότι θα φτάσει το 3,2% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman. Χωρίς την επίδραση των δασμών, ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,4%, ενώ τον Ιούνιο ήταν στο 2,8%.
Η έκθεση, που επικαλείται το Bloomberg, ενισχύει την πεποίθηση των οικονομολόγων ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, σε μια περίοδο που η νομισματική πολιτική της Fed αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης όχι μόνο για τους επενδυτές ομολόγων, αλλά και για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ έχει «σπάσει» τις καθιερωμένες συμβάσεις, καλώντας ανοιχτά τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, προτείνοντας ακόμη και την παραίτηση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, ενώ πρόσθεσε – έστω και προσωρινά – έναν σύμμαχο στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μέχρι σήμερα, οι αμερικανικές εταιρείες έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους από τους δασμούς, αλλά το βάρος αυτό θα μεταφερθεί σταδιακά στους καταναλωτές, καθώς οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τις τιμές τους, αναφέρουν σε έκθεσή τους οικονομολόγοι της Goldman Sachs, ανάμεσά τους και ο Γιαν Χάτζιους. Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ έχουν απορροφήσει περίπου το 22% του κόστους των δασμών μέχρι τον Ιούνιο, αλλά το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει στο 67% εάν οι νέοι δασμοί ακολουθήσουν την ίδια πορεία με εκείνη των προηγούμενων ετών.
Το καθαρό αποτέλεσμα θα είναι επιτάχυνση του πληθωρισμού. Ο βασικός δείκτης προσωπικών δαπανών, ένας από τους αγαπημένους πληθωριστικούς δείκτες της Federal Reserve, προβλέπεται ότι θα φτάσει το 3,2% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman. Χωρίς την επίδραση των δασμών, ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,4%, ενώ τον Ιούνιο ήταν στο 2,8%.
Η έκθεση, που επικαλείται το Bloomberg, ενισχύει την πεποίθηση των οικονομολόγων ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, σε μια περίοδο που η νομισματική πολιτική της Fed αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης όχι μόνο για τους επενδυτές ομολόγων, αλλά και για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ έχει «σπάσει» τις καθιερωμένες συμβάσεις, καλώντας ανοιχτά τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, προτείνοντας ακόμη και την παραίτηση του προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, ενώ πρόσθεσε – έστω και προσωρινά – έναν σύμμαχο στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα