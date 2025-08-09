Πίτερ Διαμαντής: Ο ιδιοφυής Ελληνας που οδηγεί την παγκόσμια κούρσα της μακροζωίας
Πίτερ Διαμαντής: Ο ιδιοφυής Ελληνας που οδηγεί την παγκόσμια κούρσα της μακροζωίας

Ο ομογενής οραματιστής που μεγάλωσε με τα όνειρα του διαστήματος και σχεδιάζει την αισιόδοξη πραγματικότητα του αύριο

Τον φαντάζεσαι παιδί, σ’ ένα διαμέρισμα στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, να στήνει στον καθρέφτη του δωματίου του αυτοσχέδιες διαστημικές αποστολές με ρουκέτες από χαρτόνι και χαρτοταινία. Ο Πίτερ Διαμαντής ήταν αυτό το παιδί. Το παιδί που στα 8 του χρόνια έδινε διαλέξεις στους γονείς του για την αποίκηση του Άρη, στα 12 του κατασκεύασε ένα αληθινό και λειτουργικό σύστημα εκτόξευσης τριών ρουκετών ταυτόχρονα και που στα 17 του είχε ήδη καταλάβει ότι η ζωή του δεν θα ακολουθούσε τις συνηθισμένες τροχιές.

