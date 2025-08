Protergia: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος για τον Αύγουστο

(Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Metlen) για τον Αύγουστο που ανακοινώθηκαν σήμερα έχουν ως εξής:Value Secure 12M -το μπλε τιμολόγιο που προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στα 0,099 Euro/kWh με έκπτωση συνέπειας.Για περισσότερο από 1 χρόνο η Protergia προσφέρει το οικιακό κυμαινόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο Value Swift On Time Deal στην ίδια τιμή, στα 0,09093Euro/kWh.Value Power & Gas 12Μ , συνδυαστική προσφορά με μειωμένη τιμή 0,0369 Euro/kWh για το φυσικό αέριο.Το Πράσινο Οικιακό Τιμολόγιο Value Special διαμορφώνεται στα 0,179Euro/kWh με έκπτωση συνέπειας.Διαβάστε περισσότερα στο newmoney