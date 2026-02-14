«Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη

Κλείσιμο

Μια τολμηρή και βαθιά σύγχρονη ανάγνωση του εμβληματικού έργου του Άντον Τσέχωφ, «Ο Γλάρος», υπογράφει ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης στον νέο χώρο ΦΙΑΤ από τις 6 Μαρτίου 2026, προτείνοντας μια πρωτοποριακή ανάγνωση του έργου που γεφυρώνει τον κλασικό λόγο με τη σημερινή καλλιτεχνική αναζήτηση. H παράσταση φωτίζει εκ νέου τα υπαρξιακά αδιέξοδα, τις συγκρούσεις ανάμεσα στον έρωτα και τη ματαίωση, τη σύγχρονη κοινωνική αδράνεια και την αγωνία της δημιουργίας σε έναν κόσμο που φθείρει τα όνειρα. Στον εμβληματικό ρόλο της Αρκάντινα η κορυφαία ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου.Υπόθεση έργου: Η Αρκάντινα, διάσημη ηθοποιός, της οποίας η έντονη παρουσία κυριαρχεί τόσο στη σκηνή όσο και στις προσωπικές της σχέσεις, φτάνοντας στο εξοχικό του αδελφού της Σόριν για το Σαββατοκύριακο, βρίσκεται μπλεγμένη σε μια καταιγίδα αντικρουόμενων επιθυμιών. Ο γιος της Κονσταντίν, αγωνίζεται να βγει από τη σκιά της καθώς κυνηγά τις δικές του καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Ο εραστής της, ο διάσημος συγγραφέας Τριγκόριν, γίνεται αντικείμενο θαυμασμού και έρωτα για την επίδοξη νεαρή ηθοποιό Νίνα.Οι ζωές τους μπλέκονται σε ένα τοπίο έρωτα, φιλοδοξίας και απογοήτευσης, όπου όλοι επιθυμούν κάτι που δεν μπορούν να αποκτήσουν.Το έργο και ο Τσέχοφ: Γραμμένος το 1895, ο «Γλάρος» εγκαινίασε μια νέα θεατρική γλώσσα, όπου το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τα γεγονότα στις συνέπειές τους.Στον κόσμο του Τσέχοφ, οι πιο κρίσιμες πράξεις συμβαίνουν εκτός σκηνής — και αυτό που παρακολουθούμε είναι το αποτύπωμά τους στις ζωές των ανθρώπων. Όλοι αγαπούν κάποιον που δεν μπορεί να τους αγαπήσει. Όλοι ονειρεύονται μια ζωή διαφορετική από αυτή που ζουν. Και όλοι αποτυγχάνουν, όχι θεαματικά, αλλά υπαρξιακά.Σημείωμα του σκηνοθέτη: Ο Γλάρος θεωρείται ένα έργο που φανερώνει την απόσταση ανάμεσα σε αυτό που ονειρευόμαστε και σε αυτό που αντέχουμε να ζήσουμε. Η τραγικότητά του δεν κραυγάζει. Συμβαίνει χαμηλόφωνα, σχεδόν ανεπαίσθητα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η βαθιά του δύναμη: στο ότι δεν επιβάλλει συναίσθημα, αλλά το γεννά μέσα από την αναγνώριση. Ίσως γι’ αυτό το έργο παραμένει τόσο σύγχρονο. Γιατί και σήμερα, οι μεγάλες μας ήττες δεν έχουν πια μορφή τραγωδίας. Έχουν μορφή σιωπής. Σιωπής που συσσωρεύεται, που βαραίνει, που τελικά καθορίζει τις ζωές μας.Αρκάντινα: Κατερίνα ΔιδασκάλουΤριγκόριν: Παναγιώτης ΜπουγιούρηςΣόριν: Τάκης ΣακελλαρίουΚονσταντίν: Δημήτρης ΤσίκληςΜάσα: Νάνσυ ΜπούκληΝίνα: Αναστασία Γαλερού Βλάσση