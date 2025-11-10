A Quantum Schost στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Κλείσιμο

Οι διακεκριμένες σολιστ, Αλεξάνδρα Κομνηνού και Ίρις Λουκά, συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, σε έναν διαγωνισμό του Πανεπιστημίου (στον οποίο έλαβαν αντίστοιχα 1η κ 2η θέση) και εκτοτε, πίστευαν πάντα πως πρέπει να παίξουν μαζί..Σε μια κβαντική στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη σχετική συνεννόηση, μετά από ένα Midnight Bach* (σόλο συναυλίες Μπαχ κοντά στα μεσάνυχτα που γίνονται πια, κάθε Μεγάλη Τρίτη από την Ίριδα Λουκά) με κάποιον τρόπο, είπαν και οι δυο, με μια φωνή, να παίξουμε Σοστακόβιτς!Για την επιλογή των έργων δεν χρειάστηκε καμία σκέψη γιατί οι συγκεκριμένες σονάτες είναι τα δύο πιο γνωστά, πιο αγαπημένα, πιο όμορφα έργα για βιολί/βιόλα και πιάνο, όχι μόνο απο τα έργα του συνθέτη αλλά και ολόκληρης της φιλολογίας της μουσικής δωματίου!Δύο σονάτες με τεράστιες τεχνικές και μουσικές απαιτήσεις, έργα πρόκληση για τους ερμηνευτές, που σηματοδοτούν την καριέρα τους και τους πάνε ένα σκαλί παραπάνω.Οι δύο ερμηνεύτριες, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό ρεσιτάλ με την απογειωτική δυναμική της μουσικής του Σοστακόβιτς...Και επιλέγουν να το ονομάσουν "A Quantum Schost" γιατί πιστεύουν στη δύναμη των κβαντικών αλμάτων στη μουσική και στη ζωή.Ο κόσμος μας δεν είναι ένας κλασικός κόσμος. Και η μουσική του Σοστακόβιτς, δεν είναι κλασική.Σε ένα κλασικό σύμπαν, δεν θα υπήρχε ζωή. Η ακτινοβολία, θα διέλυε την ύλη κι εμάς μαζί.Η ύπαρξη των ατόμων θα ήταν αδύνατη. Ο κβαντικός κόσμος στον οποίο τελικά υπάρχουμε είναι γεμάτος κβαντικά άλματα ενάντια σε κάθε σταθερή και συστηματική πρόοδο, εξάρσεις που σπάνε τους κλασικούς νόμους και πηγαίνουν τη Φύση και την Τέχνη μπροστά .Αυτή είναι η μουσική του Dmitri Schostakovich που διαισθητικά και ιδιοφυώς, και όπως πολύ πρόσφατα πρότεινε με μελέτη της η ερευνήτρια του Harvard Bridget Queenan, στηριζόμενη στα πειράματα του Max Planck με χορωδία, περικλείει αυτούς τους κβαντικούς νόμους της ζωής, σε κάθε φράση των αριστουργημάτων του.Οι κυματομορφές τους σπάνε τα όρια του ανέφικτου κλασικού και μας δείχνουν την ομορφιά του νέου μουσικού μας σύμπαντος με τη σονάτα του βιολιού ενώ μας αποχαιρετούν με την σονάτα για βιόλα και πιάνο, που ήταν και το τελευταίο έργο της ζωής του...• Σονάτα για βιολί και πιάνο opus 134, (αφιερωμένη στον David Oistrakh)