Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους - Όλοι οι νικητές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους - Όλοι οι νικητές
Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine»
Το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έκλεισε με μια λαμπερή τελετή, απονέμοντας τα κορυφαία βραβεία σε ταινίες και δημιουργούς που ξεχώρισαν για το πάθος και την ευαισθησία τους. Ο Χρυσός Λέων για την καλύτερη ταινία απονεμήθηκε στον Τζιμ Τζάρμους για το Father Mother Sister Brother, μια τριλογία που εξερευνά τις δυναμικές τριών διαφορετικών οικογενειών.
Ο Benny Safdie κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα για τη σκηνοθεσία με την ταινία του The Smashing Machine, ενώ το δράμα από τη Γάζα The Voice of Hind Rajab τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.
Το φεστιβάλ τίμησε επίσης τον Werner Herzog, Gus Van Sant και Julian Schnabel με ειδικές διακρίσεις, ενώ η τελετή ξεκίνησε με την ανακοίνωση των νικητών της ενότητας Venice Immersive, όπου το The Long Goodbye των Kate Voet και Victor Maes απέσπασε το πρώτο βραβείο, με συγκινητικές αφιερώσεις σε προσωπικά πρόσωπα και θέματα μνήμης και απώλειας.
Στην ενότητα Orizzonti, η ταινία On the Road του David Pablos κέρδισε το μεγάλο βραβείο. Οι ταινίες και οι ομιλίες δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στις ανθρωπιστικές κρίσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Παλαιστίνη και τη Γάζα, δίνοντας στις οθόνες μια φωνή στην πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί.
Το κοινό αναγνώρισε το Calle Malaga της Maryam Touzani με το Armani Beauty Audience Award, ενώ το Luigi De Laurentiis Award για την καλύτερη πρώτη ταινία πήγε στο Short Summer της Nastia Korkia, με συγκινητικές αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Το φεστιβάλ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δύναμη του κινηματογράφου να συγκινεί, να αφυπνίζει και να ενώνει το κοινό, ακόμα και μπροστά σε δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες.
Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας: Father Mother Sister Brother, σκηνοθεσία Jim Jarmusch
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize): The Voice of Hind Rajab, σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania
Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Benny Safdie, The Smashing Machine
Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Special Jury Prize): Below the Clouds, Gianfranco Rosi
Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre (At Work)
Volpi Cup Καλύτερης Ηθοποιού: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All
Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού: Toni Servillo, La Grazia
Βραβείο Marcello Mastroianni (Ανερχόμενος Ηθοποιός): Luna Wedler, Silent Friend
Βραβείο Κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, σκηνοθεσία Maryam Touzani
Βραβείο Luigi De Laurentiis (Καλύτερο Ντεμπούτο): Short Summer, σκηνοθεσία Nastia Korkia
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ORIZZONTI)
Καλύτερη Ταινία: En el camino (On the Road), σκηνοθεσία David Pablos
Καλύτερη Σκηνοθεσία: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees
Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan (Lost Land), σκηνοθεσία Akio Fujimoto
Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)
Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)
Καλύτερο Σενάριο: Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Without Kelly, σκηνοθεσία Lovisa Sirén
VENICE CLASSICS
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για τον Κινηματογράφο: Mata Hari, Joe Beshenkovsky και James A. Smith
Καλύτερη Αποκατεστημένη Ταινία: Bashu, the Little Stranger, σκηνοθεσία Bahram Beizai
VENICE IMMERSIVE
Grand Prize: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen
Special Jury Prize: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah
Achievement Prize: A Long Goodbye, Kate Voet και Victor Maes
Ο Benny Safdie κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα για τη σκηνοθεσία με την ταινία του The Smashing Machine, ενώ το δράμα από τη Γάζα The Voice of Hind Rajab τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.
Το φεστιβάλ τίμησε επίσης τον Werner Herzog, Gus Van Sant και Julian Schnabel με ειδικές διακρίσεις, ενώ η τελετή ξεκίνησε με την ανακοίνωση των νικητών της ενότητας Venice Immersive, όπου το The Long Goodbye των Kate Voet και Victor Maes απέσπασε το πρώτο βραβείο, με συγκινητικές αφιερώσεις σε προσωπικά πρόσωπα και θέματα μνήμης και απώλειας.
Στην ενότητα Orizzonti, η ταινία On the Road του David Pablos κέρδισε το μεγάλο βραβείο. Οι ταινίες και οι ομιλίες δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στις ανθρωπιστικές κρίσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Παλαιστίνη και τη Γάζα, δίνοντας στις οθόνες μια φωνή στην πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί.
Το κοινό αναγνώρισε το Calle Malaga της Maryam Touzani με το Armani Beauty Audience Award, ενώ το Luigi De Laurentiis Award για την καλύτερη πρώτη ταινία πήγε στο Short Summer της Nastia Korkia, με συγκινητικές αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Το φεστιβάλ επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δύναμη του κινηματογράφου να συγκινεί, να αφυπνίζει και να ενώνει το κοινό, ακόμα και μπροστά σε δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές πραγματικότητες.
H λίστα με τους νικητέςΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (COMPETITION)
Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας: Father Mother Sister Brother, σκηνοθεσία Jim Jarmusch
Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize): The Voice of Hind Rajab, σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania
Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Benny Safdie, The Smashing Machine
Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Special Jury Prize): Below the Clouds, Gianfranco Rosi
Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre (At Work)
Volpi Cup Καλύτερης Ηθοποιού: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All
Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού: Toni Servillo, La Grazia
Βραβείο Marcello Mastroianni (Ανερχόμενος Ηθοποιός): Luna Wedler, Silent Friend
Βραβείο Κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, σκηνοθεσία Maryam Touzani
Βραβείο Luigi De Laurentiis (Καλύτερο Ντεμπούτο): Short Summer, σκηνοθεσία Nastia Korkia
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ORIZZONTI)
Καλύτερη Ταινία: En el camino (On the Road), σκηνοθεσία David Pablos
Καλύτερη Σκηνοθεσία: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees
Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan (Lost Land), σκηνοθεσία Akio Fujimoto
Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)
Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)
Καλύτερο Σενάριο: Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán
Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Without Kelly, σκηνοθεσία Lovisa Sirén
VENICE CLASSICS
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για τον Κινηματογράφο: Mata Hari, Joe Beshenkovsky και James A. Smith
Καλύτερη Αποκατεστημένη Ταινία: Bashu, the Little Stranger, σκηνοθεσία Bahram Beizai
VENICE IMMERSIVE
Grand Prize: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen
Special Jury Prize: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah
Achievement Prize: A Long Goodbye, Kate Voet και Victor Maes
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις φόρου για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά - Μείωση ΕΝΦΙΑ στα χωριά και ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά
Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Μαίνεται η κρίση στη Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης Δαμιανού και μιλά για ισχυρισμούς «διχαστικούς για τη Ρωμιοσύνη»
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις φόρου για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά - Μείωση ΕΝΦΙΑ στα χωριά και ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά
Η φορολογική επανάσταση Μητσοτάκη - Μεγάλες οι φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες, ακίνητα, δείτε συντελεστές και παραδείγματα
Μαίνεται η κρίση στη Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αμφισβητεί την επιστολή αποχώρησης Δαμιανού και μιλά για ισχυρισμούς «διχαστικούς για τη Ρωμιοσύνη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα