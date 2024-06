Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Κάπου στα Καρπάθια, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ιβάν ερωτεύεται τη Μαρίτσκα, κόρη του δολοφόνου του πατέρα του. Όμως η «βέβηλη» αγάπη τους δεν μπορεί παρά να έχει ένα και μοναδικό τίμημα, τον θάνατο. Κουβαλώντας στους ώμους την τραγωδία τους, ο Ιβάν περιπλανιέται και καταλήγει σε ένα άλλο ταίρι, την Παλάγνα, την οποία παντρεύεται

χωρίς όμως να ξεχάσει στιγμή την παλιά του αγάπη-καθαρό διαμάντι του 1965

Ο Μαρκ τη μέρα εργάζεται σε ένα κινηματογραφικό στούντιο και το βράδυ φωτογραφίζει ημίγυμνα μοντέλα στο Λονδίνο. Το τραυματικό παρελθόν του, που κυριαρχείται από τα πειράματα του ψυχολόγου πατέρα του, τον οδηγεί στην εμμονή του να αποτυπώνει τον φόβο. Με μια ειδικά κατασκευασμένη φορητή κινηματογραφική κάμερα δολοφονεί γυναίκες και καταγράφει τις εκφράσεις τρόμου που είχαν λίγο πριν πεθάνουν—Αγγλικό εμβληματικό αριστούργημα του 1960

Παλιά του 1999 και αλησμόνητη στιγμή από την ιδιαίτερη διαδρομή του Τζιμ Τζάρμους. Οπου εδώ κάνει στροφή μεταλλάσσοντας με το δικό του ύφος το film noir, εμπνεόμενος από το κλασικό και γαλλικό «ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο». Ένας μοναχικός Αφροαμερικανός εκτελεστής στη Νέα Υόρκη, λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στον κώδικα τιμής των Σαμουράι--οπωσδήποτε

Φημίζεται για το γεγονός ότι ο αρχιμάστορας Αλφρεντ Χίτσκοκ του 1948 τη μόνταρε με τέτοιο τρόπο ώστε ο θεατής να έχει την εντύπωση πως παρακολουθεί ένα συνεχές πλάνο. Από τις πιο πειραματικές ταινίες του σκηνοθέτη. Θεωρείται σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο κινηματογράφο—αρυτίδωτο αριστούργημα

Επανακυκλοφορία του εικαστικού αριστουργήματος που γυρίστηκε το 1969 με σκηνοθέτη τον καταραμένο του σοβιετικού καθεστώτος Σεργκέι Παρατζάνοφ. Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή και το έργο του Αρμένιου ποιητή Αρουθίν Σαγιαντίν (1712-1795), γνωστού με το παρατσούκλι Σάγιατ Νόβα, που σημαίνει «ο βασιλιάς του τραγουδιού». Μια σειρά από συμβολικές εικόνες, που αφορούν την αρμενική κληρονομιά – που ήταν άλλωστε και η κληρονομιά του ίδιου του σκηνοθέτη—Ζωγραφική και Ποίηση μαζί

Τέσσερα πρόσωπα, η Λιντιά, η φίλη της η Σαλομέ, ένα μωρό με το όνομα Εσμέ και ο Μίλος, κάποιος Σέρβος πρόσφυγας που ζει και εργάζεται στη Γαλλία κάπου στη Νορμανδία. Η Λιντιά είναι μαία, περικυκλωμένη από πλήθος νεογέννητων πλασμάτων, άνευ προσωπικής ζωής, εντελώς μοναχική και κατά βάθος, χωρίς να το δείχνει ταραγμένη. Όταν αποφασίσει το μωρό να απαγάγει τότε η κόλαση την περιμένει—οπωσδήποτε!

Επαρχιακή πόλη Βουλγαρίας με πειθαρχημένη, αξιοπρεπέστατη χήρα, καθηγήτρια, που ενώ προσπαθεί να βρει χρήματα για την ταφή του αγαπημένου της, κάποιοι επιτήδειοι απατεώνες τα αρπάζουν όλα κι εκείνη στη συνέχεια ενσωματώνεται στην παρανομία—υπόδειγμα μινιμαλιστικού ρεαλισμού

Η τέχνη απλότητας και λιτότητας. Οπου καθαριστής δημόσιων τουαλετών στο Τόκιο, ανακαλύπτει την εσωτερική του γαλήνη με τα ελάχιστα—εξαιρετικό!

Φαντασία με πραγματικότητα ένα γοητευτικό και σπαρακτικό μείγμα. Οπου μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Ανταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα. Και καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, ο Ανταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια--top

Νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής την βραδιά που γίνεται 50 ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του. Η αναζήτηση ενός παλιού έρωτα από την εποχή που υπηρετούσε ως εύζωνας, μέσα από τα ερωτικά μηνύματα που διέσωσε ένας παλιός τηλεφωνητής. Ετσι θα προσπαθήσει να την εντοπίσει και να την πείσει από το μικρόφωνο να του τηλεφωνήσει—νάρκισσος ο Ρένος αλλά και τρυφερός

Από τα πιο διακριτικά και χαμηλόφωνα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Η Σύλβια, κοινωνική λειτουργός συχνά επισκέπτεται συναντήσεις εθισμένων στο Αλκοόλ. Ετσι πέφτει πάνω σε παράξενο τύπο που την παρακολουθεί αλλά που στη συνέχεια καταρρέει. Πρώην αλκοολική εκείνη, με άνια εκείνος--δύο «ερείπια» συγκροτούν μια σχέση χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας!

Ισως η πιο ιδιαίτερη και ανάποδη ιστορία με βρικόλακες. Φανταστείτε το νεαρό τέκνο μιας τέτοιας οικογένειας βρικολάκων, είναι υπερβολικά ευαίσθητη για να σκοτώσει! Όταν οι εξοργισμένοι γονείς της διέκοψαν την παροχή αίματος δίνοντάς της τελεσίγραφο, η ζωή της Σάσα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ευτυχώς, γνωρίζει τον Πολ, έναν μοναχικό έφηβο με τάσεις αυτοκτονίας που είναι πρόθυμος να δώσει τη ζωή του για να σώσει τη δική της--Απίστευτο!

Σε απρόμαυρο φόντο. Οπου νεαρή προσφυγοπούλα από Αφγανιστάν σε κινέζικο εργοστάσιο που φτιάχνει τυχερά μπισκότα (fortune cookies) στο Σαν Φρανσίσκο. Έχοντας δουλέψει διερμηνέας για τον αμερικάνικο στρατό θεωρείται από τους συμπατριώτες της ένοχη εσχάτης προδοσίας. Σε μια στιγμή ξαφνικής έμπνευσης, αποφασίζει να στείλει εκεί έξω ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσα σε ένα μπισκότο. Υποδόριο χιούμορ, υποδειγματικός έλεγχος εκφραστικών μέσων!

Η Τζουντίθ, μια σχεδόν ασήμαντη γαλλιδούλα που εγκατέλειψε την Φαρμακευτική χάριν δημοσιογραφίας συναντά τον Σαλβαντόρ Νταλί αρκετές φορές, σχετικά με μια πιθανή συνέντευξη. Όμως κάτι συμβαίνει και ο ιδιόρρυθμος καλλιτέχνης πεισματικά αρνείται. Ο Νταλί σε ρεσιτάλ ασυγκράτητου ναρκισσισμού---χα χα χα

Ιστορίες ασυναρτησίας, χάους, φρίκης με τρία περιστατικά όπου το καθένα αναφέρεται και αποτυπώνει την εποχή μας—το πιο ολοκληρωμένο σύμπαν του Λάνθιμου

Λονδίνο, 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πολέμου. Τις τελευταίες μέρες του, ο Φρόιντ δέχεται επίσκεψη από τον καθηγητής της Οξφόρδης Τζακ . Λιούις. Εκείνη την ημέρα κοντράρονται σχετικά με την πίστη στο μέλλον της ανθρωπότητας και την ύπαρξη του Θεού. Και ποιο το νόημα της ύπαρξης;--ρεσιτάλ Αντονι Χόπκινς

Καθώς δεν μπορούσε να πάρει έγκριση για τη δημιουργία ταινιών στην πατρίδα του, ο Ταρκόφσκι έφυγε από τη Ρωσία το 1982, αρχικά για να κάνει μια ταινία στην Ιταλία, τη «Νοσταλγία», αλλά η εξορία τελικά έγινε μόνιμη και ο σκηνοθέτης συνέχισε με τη δημιουργία της «Θυσίας» στο Γκότλαντ της Σουηδίας και πέθανε λίγο μετά την ολοκλήρωσή της, το 1987—Η αγιογραφία του Ταρκόφσκι

Η πρώτη ανάσα διασκέδασης της εβδομάδας με έναν υπό απόσυρση κασκαντέρ. Τον «ανώνυμο» τύπο που σε κάθε Action Movie του Χόλιγουντ τον ανατινάζουν, τον πυροβολούν, τον χτυπάνε με αυτοκίνητα, τον ρίχνουν από παράθυρα και τον πετάνε από δυσθεώρητα ύψη. Και τώρα, έχοντας επιβιώσει από ένα ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει την καριέρα του πρέπει να εντοπίσει έναν αγνοούμενο κινηματογραφικό αστέρα, να λύσει μία σκοτεινή υπόθεση συνωμοσίας και να κερδίσει ξανά τον έρωτα της ζωής του! Γίνεται; (από Δευτέρα 6 Μαίου)

Best film of this week. Πριν από δώδεκα χρόνια ο Αρτι με τον Πάτρικ κολλητοί σαν Σιαμαίοι. Μαζί στο τένις. Μαζί στη διασκέδαση. Μαζί και στο ίδιο δωμάτιο. Η ομοφυλόφιλη λατρεία έρπει σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Ωσπου πέφτουν πάνω στις τενιστικές ορμές της Τάσι. Ωσπου την βλέπουν και την θαυμάζουν να ταπεινώνει κάθε παίκτρια που τα βάζει μαζί της. Ωσπου εκείνη τους χειρίζεται σαν όργανά της—Woman on top!

Παλιά ιστορία του 2019 από την Μαριάν Τουζανί που έχει υπογράψει το σπουδαίο «Μπλε καφτάνι». Εδώ λοιπόν, αργά και σταθερά συντελείται αλληλεγγύη δύο γυναικών. Μια έγκυος νέα, άστεγη και περιφερόμενη στα σοκάκια της Καζαμπλάνκα βρίσκει τελικά στέγη και τροφή στον μικρό φούρνο μιας χήρας με μικρό παιδί--Αν και το στόρι προβλέψιμο και αργόσυρτο, οι ερμηνείες των δύο γυναικών και τα αισθήματα που εκπέμπουν κάμπτουν τις ενστάσεις των θεατών!

Κρίμα την ωραία της ημέρας. Η Κατρίν Ντενέβ ως παραμελημένη και υποταγμένη σύζυγος του Ζακ Σιράκ. Όμως στη συνέχεια τα πάνω της παίρνει και ταυτόχρονα τις προβλέψεις της αναγκάζει τον φαλλοκράτη Σιράκ να παραδεχτεί τις ικανότητές της. Ασε που εκτός των άλλων, εκείνος τσιλιμπουρδίζει με Ιταλίδα στάρ!—Χμ!

Πολλές, παράλληλες ανθρώπινες ιστορίες με φόντο τη πόλη του φωτός, το Παρίσι του έρωτα, του γλεντιού και του θανάτου. Η Μόνικα Μπελούτσι σε ρόλο αοιδού της όπερας που για κάποιους ανεξήγητους λόγους, αν και ζωντανή, θεωρείται πεθαμένη—περνάει η ώρα!

Αρχίζει με εξαιρετικές περγαμηνές μιας τρελής, σουρεαλιστικής, γαλλικής κωμωδίας. Όμως κάπου στη μέση προσγειώνεται στις συμβάσεις και τις ηθικολογίες. Σε ονειρεμένο σπίτι στη μέση του πουθενά ζευγάρι Παριζιάνων με τα δύο τους παιδιά ονειρεύονται επίγειο παράδεισο. Το όνειρο μετατρέπεται γρήγορα σε εφιάλτη όταν συνειδητοποιούν ότι οι φιλικοί γείτονές τους χρησιμοποιούν τον κήπο τους ως κυνηγότοπο!-στους τυφλούς ο μονόφθαλμος βασιλεύει

Η πρώτη μεγάλου μήκους σκηνοθεσία του Νοτιοκορεάτη Κιμ Κι Ντουκ (Ανοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας). Η ταινία ακολουθεί έναν άντρα με το παρατσούκλι Κροκόδειλος, έναν γκρινιάρη παρία που επιβιώνει κάτω από μια γέφυρα με ένα αγόρι και τον παππού του. Ιδιαίτερη ιστορία, ιδιαίτερη οπτική, ιδιαίτερος προβληματισμός και μια Νότια Κορέα στα όρια της ζούγκλας!—για ψαγμένους

Από το 1979 με τον Μελ Γκίμπσον μέχρι Furiosa έχει μεσολαβήσει πλήθος ιστοριών με δημιουργό τον δικό μας Γιώργο Μηλιώτη, δηλαδή τον Αυστραλό George Miller Οσο γι αυτό το τελευταίο τι να πω! Πλην της εντυπωσιακής αρχικής σκηνής, το υπόλοιπο με ξέκανε! Όλα μέσα. Μοναδικές απουσίες Ανακόντα, Γκοντζίλα και Κινγκ Κονγκ-- Ανελέητος βομβαρδισμός. Help!

Η δεύτερη ανάσα διασκέδασης, ιδιαιτέρως για μικρά παιδιά. O παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος Γκάρφιλντ που σιχαίνεται τις Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια, μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση με τον εξαφανισμένο εδώ και καιρό πατέρα του- έναν απεριποίητο γάτο του δρόμου με το όνομα Βικ – παρέα με τον κολλητό του Όντι, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την άνετη ζωή τους στο υπέροχο σπιτικό τους και να ακολουθήσουν τον Βικ σε μια ριψοκίνδυνη ληστεία—χα χα χα

Το πασίγνωστο Animation με ήρωα τον Πο, τον γνωστό Δράκο Πολεμιστή να καλείται από τη μοίρα να χαλαρώσει λιγάκι. Πιο συγκεκριμένα, έχει έρθει η ώρα να αναλάβει τον ρόλο του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα της Ειρ. Από τις πολεμικές τέχνες στο Ζεν!-κατώτερο από τα προηγούμενα

Αστα να πάνε. Μεσήλικας ηθοποιός με καταχρήσεις στο παρελθόν έχει χάσει την σχέση με την κόρη του κι έχει βάλει τη δουλειά του σε κίνδυνο. Οσο γυρίζει την νέα του ταινία, ένα υπερφυσικό θρίλερ τρόμου όπου ερμηνεύει τον ιερέα, αρχίζει να επιδεικνύει μία σκοτεινή, παρανοϊκή συμπεριφορά. Η κόρη του τρομοκρατείται και αναρωτιέται μπας και ο μπαμπάκας μου έχει επιστρέψει στους δαίμονές του ή τον έχει καταλάβει ο πραγματικός έξω απ εδώ;--Ούτε που με νοιάζει!

Τι θέλει να πει ο ποιητής; Ασε μην ανοίξω το στόμα μου. Εδώ λοιπόν τέσσερα παλικάρια εντελώς γκέι (και καθόλου με νοιάζει) περιφέρονται επιδεικνύοντας τα μόριά τους και ταυτόχρονα επιδίδονται σε μια ατελείωτη φλυαρία, διακοπτόμενη με σκηνές διείσδυσης και πρωκτολαγνείας. Ούτε αυτό με νοιάζει. Τότε;---Τότε μια σκέτη βαρεμάρα

Τυπικό δείγμα επαναλαμβανόμενης συνταγής με το μείγμα από τη μια δράση αστυνομική και από την άλλη κωμωδία αμερικανική. Όταν ο αρχηγός αστυνομίας κατηγορείται για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών για πολλά χρόνια, τα «Κακά Παιδιά» ορκίζονται να αποκαταστήσουν την αδικία σε βάρος του—τους βαρέθηκα

Όταν μια παρέα φίλων παραβιάζει τον ιερό κανόνα της τράπουλας των Ταρώ -ποτέ να μην χρησιμοποιείς την τράπουλα κάποιου άλλου- απελευθερώνουν εν αγνοία τους ένα ανείπωτο κακό—άσε καλύτερα

Μα καλά ολόκληρο Χόλιγουντ με τόση χαμηλή, να μη πω, ανύπαρκτη φαντασία; Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ίδιας ιστορίας όπου όλοι για να επιβιώσουν πρέπει να μην βγάλουν ούτε κιχ. Μη μιλάς. Η ιστορία ακολουθεί την Σαμ, μία γυναίκα που μένει στην Νέα Υόρκη και γίνεται μάρτυρας της πρώτης επίθεσης των εξωγήινων πλασμάτων με την super sonic ακοή ως θανάσιμο όπλο τους—Μακριά το χεις δει!Του 1999 μια τρυφερή ιστορία δρόμου, από τον Ντέιβιντ Λιντς. Όταν ο ηλικιωμένος Άλβιν μαθαίνει ότι ο αδελφός του, Λάιλ, είναι κατάκοιτος με εγκεφαλικό επεισόδιο, αποφασίζει να ξανασμίξει μαζί του, παρά τις τόσες διαφορές που τους έχουν χωρίσει. Ετσι χωρίς δίπλωμα οδήγησης, ξεκινάει ένα ταξίδι 240 μιλίων από την Αϊόβα ως το Ουισκόνσιν με το μικρό χορτοκοπτικό τρακτέρ του-με καρδιά!Μετριασήμαντο Animation για νήπια. Ο Πανγκ, ένα αστείο και περιπετειώδες νεαρό αρκουδάκι κατηγορίας πάντα, θα ταξιδέψει από την Κίνα στην Αφρική για να σώσει τη δράκαινα φίλη του που έχει πέσει θύμα απαγωγής από έναν τρελό μπαμπουίνο και τον κροκόδειλο συνεργό του--Να πω την αμαρτία μου; Βαρέθηκα!