Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Κάθε... φέτος και καλύτερα

Ποντέσουα

Φέτος στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο πολυβραβευμένος κινηματογραφικός και τηλεοπτικός σκηνοθέτης και παραγωγός,ο οποίος έχει υποψηφιότητες και βραβεία στο ενεργητικό του για πολλές διάσημες σειρές όπως Six Feet Under, Game of Thrones, Boardwalk Empire, The Pacific, True Detective, Station Eleven. Οπαρέδωσε masterclass με τίτλο «Από το Six Feet Under, στην κορυφή: Η εξέλιξη της σύγχρονης τηλεόρασης» και μεταξύ άλλων έδωσε συμβουλές σε νέους κινηματογραφιστές: «Η επιτυχία δεν έρχεται γρήγορα. Όταν ήμουν νέος, είχα μια ιδέα για ένα πολύ φιλόδοξο σενάριο, το οποίο τελικά δεν γυρίστηκε ποτέ γιατί παραήταν φιλόδοξο. Ξεκινήστε απλά. Κάντε μια ταπεινή, απλή ταινία. Επίσης, δημιουργήστε ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων. Βρείτε τους ανθρώπους σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας». Δείτε εδώ όσα έγιναν στο masterclass του Ποντέσουα

Ανάλογο ενδιαφέρον είχε και το masterclass της σύμβουλου σεναρίου και story editorμε τίτλο «Γράφοντας από μέσα προς τα έξω: Πώς να βρεις τη δική σου φωνή».«Γνωρίζοντας την εσωτερική φωνή σας, καταλαβαίνετε πού πρέπει επικεντρώσετε την ενέργειά σας. Κάποτε, δουλεύοντας με έναν σεναριογράφο ο οποίος δυσκολευόταν να τελειώσει ένα γραπτό, του πρότεινα να γράψει ορισμένες ιδέες σε τίτλους. Σε δεύτερο χρόνο, κατάλαβα πως όλες του οι ιδέες περιείχαν τις έννοιες της λύτρωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, οι οποίες φυσικά προέρχονταν από την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τον πατέρα του. Αφότου το συζητήσαμε, έκανε σημαντική πρόοδο και προχώρησε με το γράψιμό του. Η φωνή του τον καλούσε να γράψει ιστορίες για εξιλέωση. Όταν την άκουσε, κατάφερε να προχωρήσει», δήλωσε. «Εμένα με ελκύουν οι ιστορίες άλυτου πένθους και οι ιστορίες για δυσλειτουργικές οικογένειες, γιατί έχασα τον πατέρα μου στα 16 μου. Διάβασα πολύ υλικό και παρατήρησα την ψυχολογική μου αντίδραση. Αυτό με βοήθησε να διοχετεύσω τη δημιουργικότητά μου σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η φωνή σας δεν είναι περιοριστική, αλλά δυναμική. Αλλάζει με τα βιώματά σας, εξελίσσεται δεν είναι άκαμπτη. Ο Σπίλμπεργκ έχει κάνει την ίδια ταινία χίλιες φορές και δεν υπάρχει κανένα θέμα ή πρόβλημα με αυτό. Βρείτε τη δική σας φαρέτρα και αφήστε την να σας δώσει ιστορίες».Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου μας αποχαιρέτησε, αφήνοντας μας γεμάτους εικόνες και αναμνήσεις. Ραντεβού τωρα στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο του 2024.