Insatiable: Όταν η επιθυμία και η σύγκρουση συναντιούνται στον ίδιο καμβά

Η Domus Art Gallery σε συνεργασία με το Okupa παρουσιάζουν την ατομική έκθεση της Eleni Arvaniti με τίτλο Insatiable.
Η έκθεση Insatiable εξερευνά τα ρευστά όρια ανάμεσα στην επιθυμία και τη σύγκρουση, την οικειότητα και την αντιπαράθεση. Μέσα από συνθέσεις όπου τα ανθρώπινα σώματα αλληλεπιδρούν σε μια ένταση μεταξύ πάθους και μάχης, η καλλιτέχνις διερευνά τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο χάος και την αρμονία της ανθρώπινης φύσης.

Οι ανθρώπινες μορφές κινούνται σχεδόν χορογραφικά μέσα στον χώρο του καμβά, δημιουργώντας μια συλλογική δυναμική όπου η ατομικότητα συχνά διαλύεται μέσα στη σωματική και συναισθηματική ένωση.

Η χρωματική παλέτα των έργων αποπνέει μια ήσυχη, μελαγχολική ζεστασιά, ενισχύοντας την εσωστρεφή αλλά έντονα σωματική ατμόσφαιρα της έκθεσης.

Στις 30 Μαρτίου 2026, η έκθεση θα εμπλουτιστεί με μια ζωντανή performance από τη χορεύτρια capoeira και σύγχρονου χορού Stefania Skandalou, η οποία θα ανταποκριθεί κινησιολογικά στα έργα της καλλιτέχνιδας, μεταφράζοντας μέσω της κίνησης την ένταση, την επιθυμία και τη ζωτική ενέργεια που διαπερνούν τους πίνακες.

Εγκαίνια: 15 Μαρτίου 2026
Διάρκεια έκθεσης: 15 Μαρτίου – 15 Απριλίου 2026

Χώρος: Okupa
Ψαρομηλίγκου 9, Κεραμεικός, Αθήνα
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

