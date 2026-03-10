Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Τhe 365 Project: Ατέρμονα τοπία με ιστορίες από χάρτινες φιγούρες
Τhe 365 Project: Ατέρμονα τοπία με ιστορίες από χάρτινες φιγούρες
Η νέα έκθεση του Απόστολου Φωκίωνα Βέττα, στην Πινακοθήκη του Μουσείου Βορρέ
Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. εγκαινιάζεται στην Πινακοθήκη του Μουσείου Βορρέ, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «The 365 Project», η έκθεση «Ατέρμονα Τοπία με Ιστορίες από χάρτινες Φιγούρες» του Απόστολου Φωκίωνα Βέττα.
Στον χώρο του 365 Project ο Απόστολος Φωκίων Βέττας στήνει ακόμη μια μοναδική παρέλαση από μικρά χαρτογλυπτά, συναρμολογημένα από σκληρό χαρτί.
Είναι μια σκηνή βουβή που η ιστορία της δεν έχει αρχή ούτε και τέλος.
Τα χαρτογλυπτά παρατάσσονται ρυθμικά και παρελαύνουν στον χώρο. Είναι συναρμολογημένα από διάφορα είδη σκληρών χαρτονιών και άλλων υλικών μοντελισμού.
Το υλικό που παραθέτει ο καλλιτέχνης, εξιστορεί την μακροχρόνια σχέση του με την σκηνογραφία. Είναι τα δραματικά «υπολείμματα-τεκμήρια», αποκόμματα που προκύπτουν την ώρα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται η μακέτα ενός θεατρικού σκηνικού.
Από την «επανα-συναρμολόγησή»των διάφορων υπολειμμάτων προκύπτει η διαδικασία μετασχηματισμού η οποία αποδίδει απίθανα περιστατικά.
Αυτά ψάχνουν να βρουν μια προσωπική σχέση με την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ενώ αντιστέκονται στην ακαδημαϊκή ηθική του συμβατικού και προτρέπουν τον θεατή να ορίσει ο ίδιος τον τρόπο που θα δει το αντικείμενο-γλυπτό και τις σκιές.
Το πρόγραμμα με τίτλο «The 365 Project», όπου κάθε δύο μήνες καλείται ένας/μία καλλιτέχνης να παρουσιάσει, ανάμεσα στα έργα της Πινακοθήκης του Μουσείου, ένα καινούργιο έργο, οργανώνει και επιμελείται η Όλγα Δανιηλοπούλου.
Διάρκεια έκθεσης: 14 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2026
Ωράριο Λειτουργίας: Σαββατοκύριακο 10:00 - 14:00
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.vorresmuseum.gr/program/the-365-project-apostolos-fokion-bettas/
Πληροφορίες Επίσκεψης
Ώρες Λειτουργίας Μουσείου
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 14:00
Καθημερινές: με ραντεβού, για οργανωμένες ομάδες άνω των 20 ατόμων.
Το μουσείο παραμένει κλειστό τον Αύγουστο.
Tocafé
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 16:00 – 01:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 16:00
Δευτέρα & Τετάρτη: Κλειστό
Διεύθυνση
Μουσείο Βορρέ
Πάροδος Διαδόχου Κωνσταντίνου 1, Παιανία, Αττική 19002
Εισιτήρια
Γενική είσοδος: €5
Μειωμένο εισιτήριο: €3
(Μαθητές, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών)
