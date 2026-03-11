Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ντένις Κοζούχιν: Ο κορυφαίος Ρώσος πιανίστας παίζει όλα τα Κονσέρτα του Ραχμάνινοφ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ένας πιανιστικός μαραθώνιος συναισθήματος και δεξιοτεχνίας
Ένας από τους πλέον περιζήτητους πιανίστες του κόσμου, ο πολυβραβευμένος Ρώσος Ντένις Κοζούχιν έρχεται στην Αθήνα προκειμένου να δώσει δύο ρεσιτάλ, την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Τετάρτη 1 Απριλίου, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τον πλήρη κύκλο των Κοντσέρτων του Σεργκέι Ραχμάνινοφ.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο συναυλιακό εγχείρημα, έναν πιανιστικό μαραθώνιο συναισθήματος και δεξιοτεχνίας, που κορυφώνει το φετινό αφιέρωμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στην πιανιστική μουσική του Ρώσου συνθέτη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης.
Ένας τέτοιος μαραθώνιος είναι από μόνος του ικανός να εγγυηθεί υψηλές συγκινήσεις. Κάθε Κοντσέρτο του Ραχμάνινοφ αποτελεί ένα ταξίδι σε διαφορετικά μουσικά τοπία, με κοινό χαρακτηριστικό τις «μεγάλες» μελωδίες που χαράσσονται στο μυαλό, τις ερεθιστικές αρμονίες και μια απαστράπτουσα πιανιστική γραφή που καθηλώνει. Όταν όμως ένας πιανίστας καλείται να τα ερμηνεύσει όλα, αυτό προσδίδει μια επιπλέον διάσταση «πρόκλησης» και ανάγει τις συναυλίες σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς άθλους που μπορούν να υπάρξουν για έναν βιρτουόζο.
Ο Κοζούχιν είναι από εκείνους που έχουν όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια πρόκληση και πολύ περισσότερο να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου με δυναμισμό και ατόφιο συναίσθημα. Επιστρέφει στο Μέγαρο για να υπογράψει δύο βραδιές-σταθμούς στο ελληνικό μουσικό γίγνεσθαι των ημερών μας, συμπράττοντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του Κορνήλιου Μιχαηλίδη.
Σημειώνεται πως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν ανοιχτή πρόβα με τους συντελεστές της συναυλίας καθώς και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.
