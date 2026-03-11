Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
«Οι Από Κάτω»: Το βραβευμένο θεατρικό έργο της Ζέτης Φίτσιου ανεβαίνει στο Θέατρο Auditorium
Μια παράσταση με καυστικό χιούμορ αλλά και ευαισθησία -Τελικά, πού είναι καλύτερος ο κόσμος για να ζει κανείς;
«Οι Από Κάτω», το θεατρικό έργο της Ζέτης Φίτσιου – δημιουργός επίσης του «Μίξερ» - που απέσπασε το 2022 το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, «ζωντανεύει», από τις 23 Απριλίου, στο Θέατρο Auditorium. Πρόκειται για μια σύγχρονη, αιχμηρή κωμωδία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση.
Οι ηθοποιοί Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κώστα Σιλβέστρου στήνουν μια παράσταση με καυστικό χιούμορ αλλά και ευαισθησία, παίζουν ανάμεσα στο λογικό και το παράλογο και φωτίζουν, με βαθιά ανθρώπινη και διεισδυτική ματιά, τις ρωγμές των ανθρώπων που παλεύουν να ακουστούν και να γίνουν ορατοί.
Ποιοι είναι οι «Από πάνω» και ποιοι οι «Από κάτω»; Το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας, αλλά ιεραρχίας: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου;
Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη «μικρή» καθημερινότητα και τη μετατρέπει σε μεγάλο ερώτημα: τελικά, πού είναι καλύτερος ο κόσμος για να ζει κανείς; «Από πάνω», εκεί όπου όλα φαίνονται ή «Από κάτω» εκεί όπου όλα αποκαλύπτονται;
Ο Ερρίκος και ο Βλάσης, δύο κατάδικοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους μόλις καθαρίσουν εντελώς τον χώρο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς από πάνω τους υπάρχει μια μεγάλη τρύπα, από την οποία πέφτουν όλα τα σκουπίδια του «επάνω» κόσμου. Έτσι, ενώ ο Ερρίκος κι ο Βλάσης προσπαθούν να διατηρήσουν τον υπόνομό τους καθαρό, αυτός ξαναβρομίζει ασταμάτητα. Οι δυο φυλακισμένοι κάνουν συνεχώς αιτήσεις στον Δήμο για να κλείσει την τρύπα, αλλά πάντοτε τους αγνοούν. Τί θα γίνει όταν από την ανοιχτή τρύπα πέσει στον υπόνομο, μαζί με έναν σωρό σκουπιδιών, η Έμυ, η πιο διάσημη ινφλουένσερ της χώρας; Αυτή η πτώση πρόκειται να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή και των τριών πρωταγωνιστών.
«Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο της Ζέτης Φίτσιου, με κέρδισαν το χιούμορ και η ευαισθησία με την οποία απέδωσε τους ήρωές της. Τρεις χαρακτήρες που, μέσα από τις αδυναμίες και τις προσωπικές τους ρωγμές, γίνονται απρόσμενα αστείοι, αναγνωρίσιμοι και βαθιά ανθρώπινοι. Θέλουν να ακουστούν, να γίνουν ορατοί από την «επάνω» κοινωνία – κάτι που συχνά το προσπαθούν με τους πιο λάθος και, τελικά, πιο κωμικούς τρόπους» σημειώνει ο σκηνοθέτης της παράστασης Κώστας Σιλβέστρος και προσθέτει: «Σκηνοθετικά, βλέπω το έργο «Οι Από Κάτω» σαν έναν ιδιόμορφο ενδιάμεσο χώρο, όπου το λογικό συναντά το παράλογο, η κωμωδία συναντά την συγκίνηση και η καθημερινότητα γλιστρά με έναν τρόπο ιδιαίτερο στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής του ανθρώπου. Για μένα, αυτό το έργο είναι πάνω απ’ όλα μια κωμωδία για την ανάγκη μας να υπάρχουμε σε μια κοινωνία γεμάτη παραλογισμούς και αποκλεισμούς. Και ίσως, στους ήρωες του έργου, διακρίνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς.»
Μέρες & Ώρες παραστάσεων:
Από τις 23 Απριλίου
Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο 21:00
Κυριακή 18:30
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
