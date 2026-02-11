«Killer Joe»: Το βραβευμένο έργο για την ανθρώπινη απελπισία, τη βία και την εξουσία στο θέατρο Αλκμήνη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Killer Joe»: Το βραβευμένο έργο για την ανθρώπινη απελπισία, τη βία και την εξουσία στο θέατρο Αλκμήνη

Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Αναστάση Κολοβού

«Killer Joe»: Το βραβευμένο έργο για την ανθρώπινη απελπισία, τη βία και την εξουσία στο θέατρο Αλκμήνη
Ένα καυστικό δράμα που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία και στο ψυχολογικό θρίλερ αποτελεί το έργο «Killer Joe» του πολυβραβευμένου συγγραφέα Tracy Letts, που ανέβηκε πριν λίγες ημέρες στο Θέατρο Αλκμήνη από την ομάδα «Οι Άλλοι», σε σκηνοθεσία του Αναστάση Κολοβού.
«Killer Joe»: Το βραβευμένο έργο για την ανθρώπινη απελπισία, τη βία και την εξουσία στο θέατρο Αλκμήνη
Ο Αναστάσης Κολοβός που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παράσταση
Με χιούμορ που παγώνει το χαμόγελο και με ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει, το «Killer Joe» ρίχνει μια αμείλικτη ματιά στην ανθρώπινη απελπισία, τη βία, την εξουσία – και στο πώς η οικογένεια μπορεί να γίνει το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο.

Σε ένα προάστιο του Τέξας, η οικογένεια Σμιθ ακροβατεί ανάμεσα στην εξαθλίωση και την απόγνωση. Το σχέδιό τους; Να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής της μητέρας. Μόνο που τίποτα δεν πάει όπως το ονειρεύτηκαν. Κάθε τους κίνηση ανοίγει έναν κύκλο απληστίας, βίας και ανατροπών – μέχρι που όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι χωρίς επιστροφή.
«Killer Joe»: Το βραβευμένο έργο για την ανθρώπινη απελπισία, τη βία και την εξουσία στο θέατρο Αλκμήνη
Όσοι έχουν δει το έργο στο εξωτερικό μιλούν για μια εμπειρία που σε κάνει να γελάς… αν και δεν είσαι σίγουρος ότι πρέπει.

Στην παράσταση παίζουν οι Λευκοθέα Καντάνη, Αναστάσης Κολοβός, Μαρίτα Κωστοπούλου, Νίκολας Παντάζης kai Χρήστος Παρδάλης.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Κάθε Παρασκευή στις 21:30

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης