«Killer Joe»: Το βραβευμένο έργο για την ανθρώπινη απελπισία, τη βία και την εξουσία στο θέατρο Αλκμήνη
Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Αναστάση Κολοβού
Ένα καυστικό δράμα που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία και στο ψυχολογικό θρίλερ αποτελεί το έργο «Killer Joe» του πολυβραβευμένου συγγραφέα Tracy Letts, που ανέβηκε πριν λίγες ημέρες στο Θέατρο Αλκμήνη από την ομάδα «Οι Άλλοι», σε σκηνοθεσία του Αναστάση Κολοβού.
Με χιούμορ που παγώνει το χαμόγελο και με ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει, το «Killer Joe» ρίχνει μια αμείλικτη ματιά στην ανθρώπινη απελπισία, τη βία, την εξουσία – και στο πώς η οικογένεια μπορεί να γίνει το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο.
Σε ένα προάστιο του Τέξας, η οικογένεια Σμιθ ακροβατεί ανάμεσα στην εξαθλίωση και την απόγνωση. Το σχέδιό τους; Να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής της μητέρας. Μόνο που τίποτα δεν πάει όπως το ονειρεύτηκαν. Κάθε τους κίνηση ανοίγει έναν κύκλο απληστίας, βίας και ανατροπών – μέχρι που όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι χωρίς επιστροφή.
Όσοι έχουν δει το έργο στο εξωτερικό μιλούν για μια εμπειρία που σε κάνει να γελάς… αν και δεν είσαι σίγουρος ότι πρέπει.
Στην παράσταση παίζουν οι Λευκοθέα Καντάνη, Αναστάσης Κολοβός, Μαρίτα Κωστοπούλου, Νίκολας Παντάζης kai Χρήστος Παρδάλης.