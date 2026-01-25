Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά της «Στοργής»
Στον χαιρετισμό τους, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων - «Στοργή» - «Καλλιπάτειρα» - Τίμη Μπακατσέλου και Αικατερίνη Παναγοπούλου, τόνισαν πως δράσεις σαν αυτή στέλνουν μηνύματα για έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη - Η Τέχνη της Μόδας με τον Μιχάλη Μανιάτη και της Μουσικής με τη Νίνα Λοτσάρη συνάντησε την προσφορά στη Θεσσαλονίκη
Ο Σύλλογος Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή» διοργάνωσε μια μοναδική βραδιά μόδας και μουσικής αφιερωμένη στα παιδιά σε συνεργασία με το Π.Α.Σ Γ’ Καλλιπάτειρα.
Στον χαιρετισμό τους, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων, «Στοργή» - «Καλλιπάτειρα», οι κυρίες Τίμη Μπακατσέλου και Αικατερίνη Παναγόπουλου, τόνισαν πως δράσεις σαν αυτή στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη.
Η συντονίστρια του παραρτήματος «Καλλιπάτειρας Θεσσαλονίκης», Κούλα Γιαννακίδου, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Η φιλανθρωπική εκδήλωση πλαισιώθηκε με τη φωνή της τραγουδίστριας Νίνας Λοτσάρη, την ώρα που τα μοντέλα του Μιχάλη Μανιάτη έκαναν τις εμφανίσεις τους, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου η τέχνη της μόδας συναντούσε τη ζεστασιά της προσφοράς.
Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας των παιδιών του συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και χαρά σε οικογένειες που τη χρειάζονται.
