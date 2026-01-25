Φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά της «Στοργής»

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Στοργή» Τίμη Μπακατσέλου ανάμεσα στην Ραλλιώ Λεπίδου και την Καίτη Τζτζικώστα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση πλαισιώθηκε με τη φωνή της τραγουδίστριας Νίνας Λοτσάρη, την ώρα που τα μοντέλα του Μιχάλη Μανιάτη έκαναν τις εμφανίσεις τους, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου η τέχνη της μόδας συναντούσε τη ζεστασιά της προσφοράς.

Ο Σύλλογος Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών «» διοργάνωσε μια μοναδική βραδιά μόδας και μουσικής αφιερωμένη στα παιδιά σε συνεργασία με τοΣτον χαιρετισμό τους, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων, «Στοργή» - «Καλλιπάτειρα», οι κυρίες Τίμη Μπακατσέλου και Αικατερίνη Παναγόπουλου, τόνισαν πως δράσεις σαν αυτή στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη.Η συντονίστρια του παραρτήματος «Καλλιπάτειρας Θεσσαλονίκης», Κούλα Γιαννακίδου, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας των παιδιών του συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και χαρά σε οικογένειες που τη χρειάζονται.