Φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά της «Στοργής»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σύλλογος Στοργή Φιλανθρωπικό Γκαλά Θεσσαλονίκη

Φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά της «Στοργής»

Στον χαιρετισμό τους, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων - «Στοργή» - «Καλλιπάτειρα» - Τίμη Μπακατσέλου και Αικατερίνη Παναγοπούλου, τόνισαν πως δράσεις σαν αυτή στέλνουν μηνύματα για έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη - Η Τέχνη της Μόδας με τον Μιχάλη Μανιάτη και της Μουσικής με τη Νίνα Λοτσάρη συνάντησε την προσφορά στη Θεσσαλονίκη

Φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά της «Στοργής»
Ο Σύλλογος Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών «Στοργή»  διοργάνωσε μια μοναδική  βραδιά μόδας και μουσικής αφιερωμένη στα παιδιά σε συνεργασία με το Π.Α.Σ Γ’ Καλλιπάτειρα.

Στον χαιρετισμό τους, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων, «Στοργή» - «Καλλιπάτειρα», οι κυρίες Τίμη Μπακατσέλου και Αικατερίνη Παναγόπουλου, τόνισαν πως δράσεις σαν αυτή στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη.

Φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά της «Στοργής»
Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Στοργή» Τίμη Μπακατσέλου ανάμεσα στην Ραλλιώ Λεπίδου και την Καίτη Τζτζικώστα

Η συντονίστρια του παραρτήματος «Καλλιπάτειρας Θεσσαλονίκης», Κούλα Γιαννακίδου, ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση πλαισιώθηκε με τη φωνή της τραγουδίστριας  Νίνας Λοτσάρη, την ώρα που τα μοντέλα του Μιχάλη Μανιάτη έκαναν τις εμφανίσεις τους, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου η τέχνη της μόδας συναντούσε τη ζεστασιά της προσφοράς.

Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας των παιδιών του συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και χαρά σε οικογένειες που τη χρειάζονται.

Φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά της «Στοργής»

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης