Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
«Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα»: Μια νέα παράσταση για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
«Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα»: Μια νέα παράσταση για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Μια ζωντανή μουσική εκδοχή του ελληνικού Θεάτρου Σκιών με την υπογραφή του Ηλία Καρελλά
Χιούμορ, μουσική, περιπέτεια και ένα εξωτικό ταξίδι μέσα στο καταχείμωνο προσφέρει η παράσταση για όλη την οικογένεια «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα» που θα φιλοξενείται μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2026, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Ο Καραγκιόζης φτάνει στην πολύχρωμη, μουσική και εξωτική Κούβα, προσκεκλημένος σε έναν μεγάλο διαγωνισμό ταλέντων που διοργανώνεται στο χριστουγεννιάτικο τσίρκο της πόλης. Εκεί, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της επιβλητικής Βασίλισσας του Τσίρκου, βρίσκεται βυθισμένος σε έναν καλειδοσκοπικό κόσμο γεμάτο ρυθμό, χορό και εκπλήξεις: κουβανέζοι μουσικοί, δεξιοτέχνες ζογκλέρ, ακροβάτες που αιωρούνται σαν να αψηφούν τη βαρύτητα και φαντασμαγορικές φιγούρες που κινούνται σε μια σκηνή γεμάτη χρώμα, φως και ατμόσφαιρα.
Μα ανάμεσα σε όλη αυτή τη γιορτή, ο Καραγκιόζης θα συναντήσει αναπάντεχα… όλη του τη συντροφιά! Σαν να τους συγκέντρωσε η ίδια η μαγεία των Χριστουγέννων, εμφανίζονται ένας-ένας στη σκηνή, έτοιμοι να μοιραστούν περιπέτειες, γέλια και μελωδίες που μυρίζουν πατρίδα.
Κι όμως, η γιορτή απειλείται. Οι Πειρατές της Καραϊβικής καταφθάνουν στο τσίρκο με σκοπό να το λεηλατήσουν και να διαλύσουν τη χριστουγεννιάτικη χαρά. Τότε, ένα αλλόκοτο αλλά τρυφερό πλάσμα, σαν να ξεπήδησε από τη συλλογική μας μνήμη, υψώνει τη φωνή του και τραγουδά ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα. Οι ήχοι αυτοί, ταξιδεμένοι από τη Μεσόγειο ως την Καραϊβική, μοιάζουν να ξορκίζουν το κακό και να φέρνουν πίσω τη ζεστασιά, το φως και την αλήθεια των Χριστουγέννων.
Η νέα αυτή παράσταση, σε σκηνοθεσία, σκηνογραφία και κείμενο του Ηλία Καρελλά, είναι μια από τις πιο ζωντανές και μουσικές εκδοχές του ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Με συνδυασμό παραδοσιακών ρυθμών και σύγχρονων κουβανέζικων ήχων, με τραγούδι, χιούμορ, κίνηση και πολυμεσικά στοιχεία, η παραγωγή μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε ένα παραμυθένιο ταξίδι που ενώνει πολιτισμούς, εποχές και γιορτινές μνήμες.
Ο Καραγκιόζης φτάνει στην πολύχρωμη, μουσική και εξωτική Κούβα, προσκεκλημένος σε έναν μεγάλο διαγωνισμό ταλέντων που διοργανώνεται στο χριστουγεννιάτικο τσίρκο της πόλης. Εκεί, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της επιβλητικής Βασίλισσας του Τσίρκου, βρίσκεται βυθισμένος σε έναν καλειδοσκοπικό κόσμο γεμάτο ρυθμό, χορό και εκπλήξεις: κουβανέζοι μουσικοί, δεξιοτέχνες ζογκλέρ, ακροβάτες που αιωρούνται σαν να αψηφούν τη βαρύτητα και φαντασμαγορικές φιγούρες που κινούνται σε μια σκηνή γεμάτη χρώμα, φως και ατμόσφαιρα.
Μα ανάμεσα σε όλη αυτή τη γιορτή, ο Καραγκιόζης θα συναντήσει αναπάντεχα… όλη του τη συντροφιά! Σαν να τους συγκέντρωσε η ίδια η μαγεία των Χριστουγέννων, εμφανίζονται ένας-ένας στη σκηνή, έτοιμοι να μοιραστούν περιπέτειες, γέλια και μελωδίες που μυρίζουν πατρίδα.
Κι όμως, η γιορτή απειλείται. Οι Πειρατές της Καραϊβικής καταφθάνουν στο τσίρκο με σκοπό να το λεηλατήσουν και να διαλύσουν τη χριστουγεννιάτικη χαρά. Τότε, ένα αλλόκοτο αλλά τρυφερό πλάσμα, σαν να ξεπήδησε από τη συλλογική μας μνήμη, υψώνει τη φωνή του και τραγουδά ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα. Οι ήχοι αυτοί, ταξιδεμένοι από τη Μεσόγειο ως την Καραϊβική, μοιάζουν να ξορκίζουν το κακό και να φέρνουν πίσω τη ζεστασιά, το φως και την αλήθεια των Χριστουγέννων.
Η νέα αυτή παράσταση, σε σκηνοθεσία, σκηνογραφία και κείμενο του Ηλία Καρελλά, είναι μια από τις πιο ζωντανές και μουσικές εκδοχές του ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Με συνδυασμό παραδοσιακών ρυθμών και σύγχρονων κουβανέζικων ήχων, με τραγούδι, χιούμορ, κίνηση και πολυμεσικά στοιχεία, η παραγωγή μεταφέρει μικρούς και μεγάλους σε ένα παραμυθένιο ταξίδι που ενώνει πολιτισμούς, εποχές και γιορτινές μνήμες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα