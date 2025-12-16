Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Μεγάλοι ερμηνευτές, μαέστροι και μουσικοί στο πρόγραμμα της νέας χρονιάς

Διεθνώς καταξιωμένους μουσικούς, Έλληνες και ξένους, διάσημες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους αλλά και μιούζικαλ και συναυλίες σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού και θεατρικούς μονολόγους και χορό και δράσεις για τα παιδιά περιλαμβάνει το

για το

που ανακοινώθηκε σήμερα.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν είναι η παρουσίαση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την

, υπό τον Γιώργο Πέτρου του μιούζικαλ «Candide» του

αλλά και η σύγχρονη μουσική δημιουργία με έντονο ανθρωπιστικό αποτύπωμα του

«Dream Requiem»

Το κοινό του Μεγάρου θα έχει επίσης την ευκαιρία να απολαύσει συμπράξεις μεγάλων ορχηστρών με σπουδαίους μαέστρους και δεξιοτέχνες σολίστ, αυτές αυτές της

υπό τον Paavo Järvi με τον πιανίστα Alexandre Kantorow, της ορχήστρας δωματίου Festival Strings Lucerne με τον σολίστ Augustin Hadelich, της της Chamber Orchestra of Europe με τον πιανίστα Kirill Gerstein κ.α., της Constellation Choir and Orchestra με τον

αλλά και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον βραβευμένο Ρώσο πιανίστα

.

Ο μαέστρος Σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ

Ιδιαίτερες αναμένονται όμως να είναι και οι δύο

σύγχρονης ελληνικής μουσικής, αυτή του

με τραγούδια σε στίχους Νίκου Γκάτσου και η ερμηνευτική σύμπραξη της



Η Μαρία Φαραντούρη

Η τέχνη του χορού θα εκπροσωπηθεί από τα περίφημα Grands Ballets de Genève με το έργο «Ihsane» σε χορογραφία του Sidi Larbi Cherkaoui

Grands Ballets de Genève

Η χρονιά ξεκινά με το διάσημο Κουαρτέτο Μποροντίν, το οποίο θα παρουσιάσει έναν από τους πλέον εμβληματικούς κύκλους μουσικής δωματίου του 20ού αιώνα. Από το αισιόδοξο Πρώτο κουαρτέτο (1938), στο συνταρακτικό Όγδοο (1960), αφιερωμένο στα θύματα του φασισμού και του πολέμου, και στο σκοτεινό Δέκατο πέμπτο (1974), οι τέσσερις σολίστες αναδεικνύουν την εξέλιξη του Σοστακόβιτς και τη δύναμη της συναισθηματικής του γλώσσας.

Ένα διήμερο αφιερωμένο στο πιάνο και τη μαγεία της μουσικής, με δράσεις για παιδιά, ενήλικες και συναυλίες.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

12:00 – Όλα ξεκίνησαν από ένα πιάνο με ουρά

Παιχνίδι μυστηρίου για παιδιά 6-10 ετών, με γρίφους και δοκιμασίες στους χώρους του Μεγάρου.

Συντονισμός: Κάτια Παπασπηλιοπούλου

15:00 – Παιχνίδι γνώσεων για ενήλικες

Κουίζ και δοκιμασίες για το πιάνο και την ιστορία του, χωρίς να απαιτούνται μουσικές γνώσεις.

Συντονισμός & παρουσίαση: Μαρία Δημητρίου | Πιάνο: Γιάννης Παπαδόπουλος

17:00 – Magic Piano

Ταινία animation για παιδιά με ζωντανή μουσική του Σοπέν, ερμηνευμένη από τον Κάρολο Ζουγανέλη.

Προλογίζει: Ηλίας Καρελλάς

18:30 – Enoch Arden (Alfred Lord Tennyson / Richard Strauss)

Μελοδράμα για αφηγητή και πιάνο, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

20:30 – Φραντσέτσκο Πιεμοντέζι: Σούμπερτ & Λιστ

Σονάτα Σούμπερτ και συλλογή Χρόνια προσκυνήματος του Λιστ.

Πιάνο: Francesco Piemontesi

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

13:00 – Νέοι και νέες σολίστ στο φουαγιέ

Μαθητές ωδείων παρουσιάζουν έργα δικής τους επιλογής και αναδεικνύουν τα νέα ταλέντα του πιάνου.

19:00 – Lukas Sternath: Σούμπερτ & Προκόφιεφ

Ρεσιτάλ πιάνου με την τελευταία Σονάτα του Σούμπερτ και την Όγδοη Σονάτα του Προκόφιεφ.

Πιάνο: Lukas Sternath

20:30 – Piandaemonium: 6 πιάνα – 12 πιανίστες

Έξι πιάνα σε έργα διαφορετικών εποχών και στυλ, από μινιμαλιστικές συνθέσεις και τζαζ μέχρι ελληνικές και ξένες παραδόσεις.

Πιάνα: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Χρήστος Παπαγεωργίου και μέλη του συνόλου Piandaemonium

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση.

Στις 31 Ιανουαρίου 2026, η Καμεράτα παρουσιάζει την αριστουργηματική οπερέτα Candide του Leonard Bernstein σε δραματοποιημένη συναυλιακή εκδοχή με ελληνικούς στίχους, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση. Το έργο, οπερέτα σε δύο πράξεις, εμπνευσμένη από την ομώνυμη νουβέλα του Βολταίρου (1759), αποτελεί μια καυστική σάτιρα απέναντι στον δογματισμό, την πολιτική χειραγώγηση και την ψευδαίσθηση της απόλυτης αισιοδοξίας, ζητήματα διαχρονικά και επίκαιρα. Ο Bernstein συνθέτει ένα εκρηκτικό μουσικό μίγμα, όπου το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, η όπερα, η τζαζ και τα σύγχρονα ιδιώματα του 20ού αιώνα συνυπάρχουν αρμονικά, από την εμβληματική εισαγωγή έως την εκθαμβωτική άρια Glitter and be Gay και το λυτρωτικό φινάλε Make Our Garden Grow. Υπό τη μουσική διεύθυνση και σκηνοθετική προσαρμογή του Γιώργος Πέτρου, με τη Χορωδία Δωματίου Αθηνών – διεύθυνση Αγαθάγγελος Γεωργακάτος – και με τους ερμηνευτές Γιάννης Καλύβας, Δανάη Κοντόρα, Χάρης Ανδριανός, Νάντια Κοντογεώργη, Μυρσίνη Μαργαρίτη, Γιώργος Ιατρού και Χρήστος Κεχρής).

Ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος διευθύνει την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής (14/3), με τη συμμετοχή της υψίφωνου Μυρτώς Παπαθανασίου και του βαθύφωνου Sreten Manojlovic σε δύο ύστερα αριστουργήματα που διερευνούν τη μνήμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι στη βία και την αυθαίρετη εξουσία: τις Μεταμορφώσεις του Ρίχαρντ Στράους και τη Συμφωνία αρ. 14 του Σοστακόβιτς.

Στις 28.1.2026, η ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne συμπράττει με τον σολίστ Augustin Hadelich (Ώγκουστιν Χάντελιχ) στο περίφημο βιολί «Leduc/Szeryng» Guarneri del Gesù (1744), παρουσιάζοντας το Κοντσέρτο για βιολί του Μέντελσον, την Σερενάτα του Έλγκαρ και την 41η Συμφωνία του Μότσαρτ, προσφέροντας μία συναρπαστική εμπειρία μελωδίας, κομψότητας και ρομαντικού ήχου. Η συνέχεια με τις Μεγάλες Ορχήστρες δίνεται στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Άνοιξης, που φέρνει στο κοινό κορυφαίους διεθνείς μαέστρους, σολίστ και συμφωνικές παραγωγές παγκόσμιας κλάσης. Μουσική Διεύθυνση: Daniel Dodds (Ντάνιελ Ντοντς)

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης ανοίγει πανηγυρικά στις 7.3.2026 με τη London Philharmonic Orchestra, υπό τη μουσική διεύθυνση του κορυφαίου μαέστρου Paavo Järvi (Πάαβο Γιάρβι), σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το Δεύτερο Κοντσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι με σολίστ τον διεθνώς διακεκριμένο Alexandre Kantorow (Αλεξάντρ Καντορό), καθώς και τη Δεύτερη Συμφωνία του Σιμπέλιους, ένα εμβληματικό έργο ελπίδας και ελευθερίας.

Στις 17 και18 Μαρτίου 2026, το φεστιβάλ υποδέχεται τη διεθνώς αναγνωρισμένη παράσταση χορού Ihsane του Sidi Larbi Cherkaoui (Σίντι Λάρμπι Τσερκάουι), σε ερμηνεία των Ballets du Grand Théâtre de Genève (Μπαλέτα του Μεγάλου Θεάτρου της Γενεύης) και της ομάδας Eastman (Ίστμαν). Ένα βαθιά προσωπικό και πολιτικό έργο, εμπνευσμένο από τις μαροκινές ρίζες του δημιουργού και αφιερωμένο στη μνήμη του Ihsan Jarfi (Ιχσάν Ζαρφί), με πρωτότυπη μουσική του Jasser Haj Youssef (Γιασέρ Χατζ Γιούσεφ).

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει το Dream Requiem (2024) του Rufus Wainwright (Ρούφους Γουέινραϊτ) στις 22.3.2026, μια σύγχρονη μουσική δημιουργία με έντονο ανθρωπιστικό αποτύπωμα, σε ερμηνεία της Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ, με υψίφωνο την Caitlin Gotimer (Κέιτλιν Γκότιμερ), αφηγήτρια τη Chiara Mastroianni (Κιάρα Μαστρογιάνι) και μουσική διεύθυνση Mikko Franck (Μίκο Φρανκ).

Το αφιέρωμα στον Ραχμάνινοφ* κορυφώνεται με την παρουσίαση όλων των έργων του για πιάνο και ορχήστρα σε δύο συναυλίες ((31.3.2026), (1.4.2026)), με σολίστ τον κορυφαίο πιανίστα Denis Kozhukhin (Ντένις Κοζούχιν), την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μαέστρο τον Κορνήλιο Μιχαηλίδη.

Η πνευματικότητα της Μεγάλης Εβδομάδας αναδεικνύεται στις 3.4.2026, μέσα από έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, με τον θρυλικό Sir John Eliot Gardiner (Σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ) και το σύνολο The Constellation Choir and Orchestra (Χορωδία και Ορχήστρα Κονστελέισον), σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει καντάτες και το Πασχαλινό Ορατόριο.

Η πιανίστρια Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου ερμηνεύει τις Σπουδές-Εικόνες του Ραχμάνινοφ, αντιπαραβάλλοντας την ώριμη μουσική του Ρώσου συνθέτη με τα Φανταστικά Κομμάτια και τις Συμφωνικές Σπουδές του Ρόμπερτ Σούμαν. Με βαθιά μουσική σκέψη και πιανιστική δεξιοτεχνία, η Παπαστεφάνου αποκαλύπτει τις μύχιες επιθυμίες των δημιουργών σε ένα απαιτητικό ρεσιτάλ.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη πιανίστρια Αλεξία Μουζά παρουσιάζει ένα υψηλών απαιτήσεων πρόγραμμα με τρεις Σονάτες για πιάνο από τρεις μεγάλους Ρώσους συνθέτες: Ραχμάνινοφ, Σκριάμπιν και Προκόφιεφ. Η φλογερή της προσωπικότητα και η εκρηκτική της τεχνική απογειώνουν τα συναισθήματα και την ένταση των έργων, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Η ποίηση μετατρέπεται σε ζωντανό ακτιβισμό με ηθοποιό, μουσικό και τελειόφοιτους της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών. Το κοινό καλείται να συμμετάσχει ενεργά στην ανακάλυψη του ποιήματος.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία & Ερμηνεία: Ακύλλας Καραζήσης | Μουσική Σύνθεση/Μουσικός: The Boy | Σκηνικά/Κοστούμια: Μαρία Πανουργιά

To Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου παρουσιάζει δύο εξαιρετικές παραστάσεις: The Fifth Step του David Ireland στις 15 Ιανουαρίου 2026, σε σκηνοθεσία Finn den Hertog, με τους ηθοποιούς Jack Lowden και Martin Freeman, μια μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από το Soho Place στο Λονδίνο, που εξερευνά τη φιλία και τις αλήθειες των ανδρών μέσα από το πρόγραμμα των 12 Βημάτων των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, η κλασική τραγωδία Άμλετ του William Shakespeare σε σκηνοθεσία Robert Hastie ζωντανεύει με τον Hiran Abeysekera στον ομώνυμο ρόλο, ενώ τον πλαισιώνουν οι Alistair Petrie, Ayesha Dharker, Ryan Ellsworth, Geoffrey Streatfeild, Tom Glenister, Francesca Mills και Tessa Wong, μαγνητοσκοπημένη στο Lyttelton Theatre του Λονδίνου, με ελληνικούς υπότιτλους.

Στις 15 Ιανουαρίου 2026, η Λένια Ζαφειροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσιάζουν ένα λυρικό πρόγραμμα όπου φωνή και πιάνο συναντούν την ποίηση σε έναν διάλογο υψηλής εκφραστικότητας. Στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ο διεθνώς καταξιωμένος πιανίστας Simon Trpceski συμπράττει με τον κορυφαίο βιολονίστα Σίμο Παπάνα, σε μια σύμπραξη με ιδιαίτερο ερμηνευτικό βάρος. Στις 11 Μαρτίου 2026, οι Valentina Fedeneva, Αλέξανδρος Σταυρακάκης, Viktoria Postnikova και Αλέξανδρος Χρηστίδης παρουσιάζουν ένα βαθιά δραματικό πρόγραμμα για τη φωνή και τον θάνατο.

Το ΜεīΖοΝ Ensemble, σε συνεργασία με το Αθηναϊκό Σεστέτο Νυκτών Οργάνων «Δημήτρης Δούνης», και με σολίστ τους Δημήτρη Πλατανιά, Διονύση Σούρμπη και Γιάννη Χριστόπουλο, αναβιώνει την επτανησιακή και αθηναϊκή αστική μουσική παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη ρομαντισμό και νοσταλγία.

Η μουσική κολεκτίβα Climate Change παρουσιάζει το Vanishing Point, ένα έργο που συνδυάζει τζαζ, σύγχρονη κλασική και world music, δημιουργώντας μια μουσική γέφυρα μεταξύ διαφορετικών κόσμων.

Συντελεστές: Χρήστος Χατζής, Χρήστος Ραφαηλίδης, Πέτρος Κλαμπάνης, Αντώνης Σουσάμογλου, David Bogorad, Θανάσης Σουργκούνης, Βασίλης Σαΐτης

Η ομάδα Quilombo μας ταξιδεύει στον κόσμο του βραζιλιάνικου καρναβαλιού με μουσικούς και χορευτές, ενσωματώνοντας σάμπα μπατουκάντα, σάμπα ρέγκε και μπόσα νόβα, για μια γιορτή μουσικής και χορού.

Συντελεστές: Quilombo, Κατερίνα Πολέμη και το σχήμα της, Ομάδα χορού Dançauê, MC Yinka

Κλείσιμο

Ο Μανώλης Μητσιάς παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο, ερμηνεύοντας όλα τα τραγούδια από τον δίσκο Θαλασσινά φεγγάρια σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και αγαπημένα τραγούδια της συνεργασίας τους με τον Μάνο Χατζιδάκι. Τον καλλιτέχνη συνοδεύει επταμελής ορχήστρα διακεκριμένων μουσικών, σε ένα πρόγραμμα επιμελημένο από την Αγαθή Δημητρούκα.

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος παρουσιάζουν μια μουσική ανθολογία με αγαπημένα τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών και ποιητών, που διαμόρφωσαν το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας η θεατρική διδασκαλία του έργου Ο Επιζών, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση Τάκη Σινόπουλου, με τον Θεόδωρο Τερζόπουλο και τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου. Τον καλλιτέχνη συνοδεύουν στο πιάνο ο Αχιλλέας Γουάστωρ και στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την εξέλιξη της Αθήνας από μικρή οθωμανική πόλη σε σύγχρονη πρωτεύουσα μέσα από τρία ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Μαρίας Ηλιού, με σπάνιο αρχειακό υλικό, μουσική εποχής και αφηγήσεις που ζωντανεύουν την ιστορία της πόλης. Στις (27/2) προβάλλεται το Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση 1821-1896, με τη μουσική της εποχής να αναδημιουργείται από τον Νίκο Πλατύραχο. Ακολουθεί στις (28/2) το Η Αθήνα και η μεγάλη ιδέα 1896-1922, με έμφαση στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τις κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις, μέσα από σπάνιο οπτικό και ηχητικό υλικό, μαρτυρίες και μουσική της εποχής. Τέλος, στις (1/3) προβάλλεται το Η Αθήνα του Μεσοπολέμου 1922-1940, που αναδεικνύει την άφιξη των προσφύγων, την ανάπτυξη της αστικής ζωής, την ανάδειξη της εργατικής τάξης και τη δημιουργική άνθηση στην τέχνη και τον πολιτισμό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους με ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών δράσεων, βιωματικών εργαστηρίων, παραστάσεων, αφηγήσεων, προβολών και ανοιχτών προβών, καλλιεργώντας τη φαντασία, την ακρόαση, τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική σύνδεση με την τέχνη. Δράσεις για μικρούς και μεγάλους, θεάματα για όλη την οικογένεια και ευκαιρίες ουσιαστικής επαφής με τους καλλιτέχνες συνθέτουν ένα πλούσιο μωσαϊκό εκπαιδευτικών δράσεων.

Στις 10, 17, 24 και 31 Ιανουαρίου καθώς και στις 7, 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου 2026 συνεχίζεται η επιτυχημένη παράσταση του Ηλία Καρελλά «Καρα-cartoon», ειδικά σχεδιασμένη για τα παιδιά του σήμερα. Ο Καραγκιόζης και η παρέα του, παγιδευμένοι σε μια άψυχη ψηφιακή διάσταση, αναζητούν μέσα από τη μουσική και τη ζωντανή δράση τον δρόμο προς τα συναισθήματα και την ελευθερία. Σε μια ευρηματική σύμπραξη Θεάτρου Σκιών, ζωντανής μουσικής από τους Burger Project και αισθητικής κόμικ, η παράσταση συνδυάζει ψυχαγωγία και παιδαγωγικό προβληματισμό γύρω από τη σχέση των παιδιών με την τεχνολογία, γεφυρώνοντας δημιουργικά την παράδοση με το σήμερα.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών καλλιεργεί ένα περιβάλλον όπου ο πολιτισμός παραμένει ανοιχτός σε όλους, ανεξαρτήτως αναπηρίας, ηλικίας ή κοινωνικών συνθηκών. Με συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες που διευρύνουν την πρόσβαση σε συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιτεχνικές εμπειρίες, ενισχύεται μια κουλτούρα συμμετοχής και ουσιαστικής συμπερίληψης. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από την Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Πολιτισμός για όλους», που συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πολιτιστικού τοπίου πιο ανοιχτού, πιο φιλόξενου και πιο κοντά σε κάθε πολίτη.