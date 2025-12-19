Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων ο συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης
Χρήστος Μαρκογιαννάκης Συγγραφέας Παρίσι

Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων ο συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης

Η απονομή της υψηλής τιμητικής διάκρισης πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι

Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων ο συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης
Με τον τίτλο του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας τιμήθηκε ο συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό μουσείο του Παρισιού.

Την απονομή έκανε ο Στεφάν Μπέρν, συγγραφέας, παρουσιαστής και ιστορικός, επικεφαλής της Αποστολής για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπό την αιγίδα του Γάλλου Προέδρου.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημοσιογράφοι.

Η απονομή αυτή επιβεβαιώνει τη διεθνή ακτινοβολία του έργου του Χρήστου Μαρκογιαννάκη και τη συμβολή του στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.

Ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και μεγάλωσε. Με σπουδές στη Νομική και την Εγκληματολογία στην Αθήνα και το Παρίσι, και έχοντας εργαστεί ως δικηγόρος, τα τελευταία χρόνια ζει στη γαλλική πρωτεύουσα. Είναι συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας και δοκιμιακών βιβλίων για την αισθητική του εγκλήματος, εμπνευστής της έννοιας criminart και μέλος της Crime Writers’ Association. Το βιβλίο του «Μυθιστόρημα με κλειδί» απέσπασε το Μεσογειακό βραβείο αστυνομικού μυθιστορήματος 2023 (Prix Méditerranée du Polar 2023).
