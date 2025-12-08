Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Μουσείο Μπενάκη: Χριστούγεννα με ολοήμερο πρόγραμμα επισκέψεων για όλες τις ηλικίες
Μουσείο Μπενάκη: Χριστούγεννα με ολοήμερο πρόγραμμα επισκέψεων για όλες τις ηλικίες
Ξεναγήσεις, περφόρμανς, δραστηριότητες για παιδιά θα προσφέρονται από τις 13 Δεκεμβρίου στο κτίριο της οδού Πειραιώς 138
Ξεναγήσεις στις ενδιαφέρουσες εκθέσεις που φιλοξενεί, δραστηριότητες για τα παιδιά, μια ξεχωριστή περφόρμανς, πρωτότυπες ιδέες για δώρα αλλά και γαστρονομικές εκπλήξεις περιλαμβάνει το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Μουσείου Μπενάκη.
Από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου το κτίριο της οδού Πειραιώς 138 ανοίγει τις πύλες του και προσκαλεί το κοινό όλων των ηλικιών για μια ολοήμερη γιορτινή εμπειρία, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
Πρόγραμμα
Ώρες: 11:00 - 12:00 & 13:00 - 14:00
Δημιουργικά εργαστήρια που θα ταξιδέψουν τους μικρούς μας φίλους (6 – 10 ετών) στον μαγικό κόσμο της ζωγραφικής και της τυπογραφίας μέσα από τα έργα της Χρύσας Ρωμανού στην έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο».
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών
Αγοράστε το εισιτήριό σας tickets.benaki.org
Ώρα: 13:00
Ξενάγηση στην έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο»
για να ανακαλύψετε τη ζωγραφική γλώσσα 11 σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών
με οδηγούς σας την ιστορικό τέχνης και συνεπιμελήτρια της έκθεσης,
Χάρις Κανελλοπούλου και την ξεχωριστή καλεσμένη της,
την ιστορικό τέχνης, Άννυ Μάλαμα.
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών
Αγοράστε το εισιτήριό σας tickets.benaki.org
Ώρα: 14:00
Από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου το κτίριο της οδού Πειραιώς 138 ανοίγει τις πύλες του και προσκαλεί το κοινό όλων των ηλικιών για μια ολοήμερη γιορτινή εμπειρία, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
Πρόγραμμα
Ώρες: 11:00 - 12:00 & 13:00 - 14:00
Δημιουργικά εργαστήρια που θα ταξιδέψουν τους μικρούς μας φίλους (6 – 10 ετών) στον μαγικό κόσμο της ζωγραφικής και της τυπογραφίας μέσα από τα έργα της Χρύσας Ρωμανού στην έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο».
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών
Αγοράστε το εισιτήριό σας tickets.benaki.org
Ώρα: 13:00
Ξενάγηση στην έκθεση «ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο»
για να ανακαλύψετε τη ζωγραφική γλώσσα 11 σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών
με οδηγούς σας την ιστορικό τέχνης και συνεπιμελήτρια της έκθεσης,
Χάρις Κανελλοπούλου και την ξεχωριστή καλεσμένη της,
την ιστορικό τέχνης, Άννυ Μάλαμα.
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών
Αγοράστε το εισιτήριό σας tickets.benaki.org
Ώρα: 14:00
Ξενάγηση στην έκθεση «Δημήτρης Πικιώνης. Αισθητική Τοπογραφία»
για να περιηγηθείτε τα μονοπάτια του μεγάλου Έλληνα αρχιτέκτονα και να ιχνηλατήσετε την μέθοδο που ακολούθησε στην χάραξη τους με οδηγό σας την αρχειονόμο-αρχιτέκτονα Ευαγγελία Τσιαντούλα από τα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Μουσείου Μπενάκη.
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών
Αγοράστε το εισιτήριό σας tickets.benaki.org
Ώρα: 15:30
Παρουσίαση της εντυπωσιακής performance BOLERO σε χορογραφία του Αντώνη Φωνιαδάκη.
O διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης μετουσιώνει τον θρυλικό ρυθμό του Bolero του Μωρίς Ραβέλ σε μία πάλη για την αντοχή και την ισορροπία και δημιουργεί έναν χορό ως ύμνο στη δύναμη της ζωής.
Στη χορογραφία του Αντώνη Φωνιαδάκη, ο λιτός αλλά εμμονικά επαναλαμβανόμενος ρυθμός της μουσικής του Ραβέλ λειτουργεί ως κάθετος παλλόμενος πομπός που δονεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τις χορεύτριες, σε μία σωματική αλλά και πνευματική μάχη αντοχής στην διάρκεια του έργου.
Tοποθετημένες πάνω στη λεπτή παλλόμενη μεμβράνη των τραμπολίνων οι χορεύτριες, ισορροπώντας στην αστάθεια της κάθετης κίνησης, κυριολεκτικά δαμάζουν τον επαναληπτικό ρυθμό του Μπολερό που αρχίζει να εξαπλώνει την υπνωτιστική του επίδραση, συνδέοντας τους σε μία συλλογική έκσταση και κάθαρση.
Συντελεστές
Χορογραφία: Αντώνης Φωνιαδάκης
Ερμηνεία: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Βάσια Κολλιού, Δάφνη Σταθάτου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Μαργαρίτα Τοντισάκη
Κοστούμια: Aναστάσιος Σοφρωνίου
Βοηθός Χορογράφου: Στεφανία Σωτηροπούλου
Βοηθός Ενδυματολόγου: Νικολέτα Αναστασιάδου
Μουσική: Bolero (Maurice Ravel)
Εκτέλεση παραγωγής: Karamalegos Bros - Innovative Event Solutions
Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: Goodheart Productions
Η performance πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Flux Laboratory και οργανώθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης “Παιδικές Χαρές & Παιχνίδια 2000-2025”, πρωτοβουλία της ελβετικής μη κυβερνητικής οργάνωσης ART for The World.
Είσοδος ελεύθερη
Από τις 10:00 έως τις 22:00
Στο café εστιατόριο σας περιμένει ένα γιορτινό μενού με ζεστά ροφήματα και κρασί που επιμελείται για εσάς το Δειπνοσοφιστήριον.
Στο πωλητήριο του Μουσείου σας περιμένουν μοναδικές προτάσεις δώρων για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα από τη νέα συλλογή του Πωλητηρίου του Μουσείου «Το Σύμπαν του Μπενάκη: Χριστούγεννα στα Άστρα». Στολίδια, γούρια και χειροποίητα αντικείμενα εμπνευσμένα από τις συλλογές του Μουσείου υπόσχονται να χαρίσουν στιγμές μαγείας στις φετινές γιορτές, ενώ επιλεγμένα είδη θα διατίθενται σε ειδικές τιμές.
για να περιηγηθείτε τα μονοπάτια του μεγάλου Έλληνα αρχιτέκτονα και να ιχνηλατήσετε την μέθοδο που ακολούθησε στην χάραξη τους με οδηγό σας την αρχειονόμο-αρχιτέκτονα Ευαγγελία Τσιαντούλα από τα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Μουσείου Μπενάκη.
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών
Αγοράστε το εισιτήριό σας tickets.benaki.org
Ώρα: 15:30
Παρουσίαση της εντυπωσιακής performance BOLERO σε χορογραφία του Αντώνη Φωνιαδάκη.
O διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης μετουσιώνει τον θρυλικό ρυθμό του Bolero του Μωρίς Ραβέλ σε μία πάλη για την αντοχή και την ισορροπία και δημιουργεί έναν χορό ως ύμνο στη δύναμη της ζωής.
Στη χορογραφία του Αντώνη Φωνιαδάκη, ο λιτός αλλά εμμονικά επαναλαμβανόμενος ρυθμός της μουσικής του Ραβέλ λειτουργεί ως κάθετος παλλόμενος πομπός που δονεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τις χορεύτριες, σε μία σωματική αλλά και πνευματική μάχη αντοχής στην διάρκεια του έργου.
Tοποθετημένες πάνω στη λεπτή παλλόμενη μεμβράνη των τραμπολίνων οι χορεύτριες, ισορροπώντας στην αστάθεια της κάθετης κίνησης, κυριολεκτικά δαμάζουν τον επαναληπτικό ρυθμό του Μπολερό που αρχίζει να εξαπλώνει την υπνωτιστική του επίδραση, συνδέοντας τους σε μία συλλογική έκσταση και κάθαρση.
Συντελεστές
Χορογραφία: Αντώνης Φωνιαδάκης
Ερμηνεία: Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Βάσια Κολλιού, Δάφνη Σταθάτου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Μαργαρίτα Τοντισάκη
Κοστούμια: Aναστάσιος Σοφρωνίου
Βοηθός Χορογράφου: Στεφανία Σωτηροπούλου
Βοηθός Ενδυματολόγου: Νικολέτα Αναστασιάδου
Μουσική: Bolero (Maurice Ravel)
Εκτέλεση παραγωγής: Karamalegos Bros - Innovative Event Solutions
Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: Goodheart Productions
Η performance πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Flux Laboratory και οργανώθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης “Παιδικές Χαρές & Παιχνίδια 2000-2025”, πρωτοβουλία της ελβετικής μη κυβερνητικής οργάνωσης ART for The World.
Είσοδος ελεύθερη
Από τις 10:00 έως τις 22:00
Στο café εστιατόριο σας περιμένει ένα γιορτινό μενού με ζεστά ροφήματα και κρασί που επιμελείται για εσάς το Δειπνοσοφιστήριον.
Στο πωλητήριο του Μουσείου σας περιμένουν μοναδικές προτάσεις δώρων για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα από τη νέα συλλογή του Πωλητηρίου του Μουσείου «Το Σύμπαν του Μπενάκη: Χριστούγεννα στα Άστρα». Στολίδια, γούρια και χειροποίητα αντικείμενα εμπνευσμένα από τις συλλογές του Μουσείου υπόσχονται να χαρίσουν στιγμές μαγείας στις φετινές γιορτές, ενώ επιλεγμένα είδη θα διατίθενται σε ειδικές τιμές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα