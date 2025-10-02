Μουσείο Μπενάκη: Αποκαλύπτει τα πρώιμα έργα των Μόραλη, Τσαρούχη, Χατζηκυριάκου-Γκίκα μέσα από μια έκθεση - Δείτε φωτογραφίες

Γιάννης Μόραλης

Αλέκος Κοντόπουλος

Την έκθεση συνοδεύει πλήρως εικονογραφημένος κατάλογος στα ελληνικά και στα αγγλικά, που αποτελεί έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ στο πλαίσιο της διοργανώνεται πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, μεταξύ των οποίων ξεναγήσεις αλλά και μία ημερίδα με τη συμμετοχή των ιστορικών και των θεωρητικών της τέχνης που συνέβαλαν στη δημιουργία της.• 18 Οκτωβρίου στις 13:00 – Χάρις Κανελλοπούλου & Μπία Παπαδοπούλου• 25 Οκτωβρίου στις 12:00 – Ειρήνη Οράτη & Σπύρος Μοσχονάς• 1 Νοεμβρίου στις 12:00 – Ειρήνη Οράτη• 15 Νοεμβρίου στις 12:00 – Κωνσταντίνος Παπαχρίστου• 22 Νοεμβρίου στις 12:00 – Κωνσταντίνος Παπαχρίστου• 29 Νοεμβρίου στις 13:00 – Χάρις Κανελλοπούλου• 13 Δεκεμβρίου στις 13:00 – Χάρις Κανελλοπούλου• 20 Δεκεμβρίου στις 12:00 – Κωνσταντίνος Παπαχρίστου• 27 Δεκεμβρίου στις 12:00 – Ειρήνη Οράτη• 10 Ιανουαρίου στις 12:00 – Χάρις Κανελλοπούλου