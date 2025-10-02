Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μουσείο Μπενάκη: Αποκαλύπτει τα πρώιμα έργα των Μόραλη, Τσαρούχη, Χατζηκυριάκου-Γκίκα μέσα από μια έκθεση - Δείτε φωτογραφίες
Στόχος η συνολική επαναπροσέγγιση και επανεκτίμησή του έργου 11 σπουδαίων εικαστικών
Ποιες ήταν οι πηγές έμπνευσης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων στα πρώτα καλλιτεχνικά τους βήματα, ποια μοτίβα χρησιμοποιούσαν, τι είδους θέματα επέλεγαν και πώς επηρέασαν οι πρώιμες αυτές επιλογές τους το σύνολο του έργου τους; Απαντήσεις στα παραπάνω ενδιαφέροντα ερωτήματα δίνει η έκθεση με τίτλο «Πρωτόλεια. Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο» που εγκαινιάζεται αύριο, Παρασκευή, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, το οποίο τη συνδιοργανώνει μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.
Τα πρώιμα έργα έντεκα σπουδαίων προσωπικοτήτων του εγχώριου εικαστικού κόσμου, των Σπύρου Βασιλείου, Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Α. Τάσσου, Βάσως Κατράκη, Γιάννη Σπυρόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου, Δημήτρη Μυταρά, Γιάννη Γαΐτη και Χρύσας Ρωμανού μπήκαν στο μικροσκόπιο αξιόλογων ιστορικών και θεωρητικών της τέχνης οι οποίοι βοήθησαν, με τα πολύτιμα στοιχεία τους, τους τρεις επιμελητές της έκθεσης (Χάρις Κανελλοπούλου, Ειρήνη Οράτη και Κωνσταντίνο Παπαχρίστου) στο στήσιμο της πρωτότυπης όσο και εναλλακτικής αυτής εξερεύνησης της δημιουργικής εξέλιξής τους.
Στόχος της έκθεσης δεν αποτελεί η απλή παρουσίαση των πρώιμων έργων των σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών αλλά αλλά η επαναπροσέγγιση και επανεκτίμησή τους συνολικά σε συνδυασμό αφανή έργα από το άγουρο δημιουργικό παρελθόν τους. Επιστρέφει, δηλαδή στην αρχή για να διερευνήσει σε βάθος την εξέλιξή τους.
Η έκθεση διαρθρώνεται σε μικρές ενότητες στις οποίες σχέδια, ζωγραφικά και χαρακτικά έργα αποκρυπτογραφούν για τον θεατή τα στοιχεία που τροφοδοτούν την πρώτη αντίληψη περί πρωτολείων: το μοτίβο που επανέρχεται, την ιδέα που επαναχρησιμοποιείται μέσα από διαφορετικά συμφραζόμενα, έχοντας αντλήσει τη δύναμή της από την πρώιμη προσπάθεια καθενός και καθεμιάς δημιουργού.
Την έκθεση συνοδεύει πλήρως εικονογραφημένος κατάλογος στα ελληνικά και στα αγγλικά, που αποτελεί έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ στο πλαίσιο της διοργανώνεται πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, μεταξύ των οποίων ξεναγήσεις αλλά και μία ημερίδα με τη συμμετοχή των ιστορικών και των θεωρητικών της τέχνης που συνέβαλαν στη δημιουργία της.
Πρόγραμμα ξεναγήσεων
• 18 Οκτωβρίου στις 13:00 – Χάρις Κανελλοπούλου & Μπία Παπαδοπούλου
• 25 Οκτωβρίου στις 12:00 – Ειρήνη Οράτη & Σπύρος Μοσχονάς
• 1 Νοεμβρίου στις 12:00 – Ειρήνη Οράτη
• 15 Νοεμβρίου στις 12:00 – Κωνσταντίνος Παπαχρίστου
• 22 Νοεμβρίου στις 12:00 – Κωνσταντίνος Παπαχρίστου
• 29 Νοεμβρίου στις 13:00 – Χάρις Κανελλοπούλου
• 13 Δεκεμβρίου στις 13:00 – Χάρις Κανελλοπούλου
• 20 Δεκεμβρίου στις 12:00 – Κωνσταντίνος Παπαχρίστου
• 27 Δεκεμβρίου στις 12:00 – Ειρήνη Οράτη
• 10 Ιανουαρίου στις 12:00 – Χάρις Κανελλοπούλου
