Η Ελλάδα διδάσκει τεχνικές προστασίας και συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Μαυροβούνιο

Ομοίως, ξεναγήθηκε στις ανασκαφές στην ελληνιστική και ρωμαϊκή πόλη Ρίσαν (Ρύζον), γνωστό αρχαιολογικό χώρο για τα ψηφιδωτά της. Εκτός από τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι δύο Υπουργοί υπογράμμισαν τις δυνατότητες συνεργασίας στον σύγχρονο πολιτισμό, όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος και η μουσική. Η Λίνα Μενδώνη κάλεσε τους επικεφαλής των κρατικών καλλιτεχνικών οργανισμών του Μαυροβουνίου να επισκεφθούν την Ελλάδα, ώστε να συνομιλήσουν με τους Έλληνες ομόλογούς τους.H Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από την Ταμάρα Βούγιοβιτς, επισκέφθηκε την πόλη Νίκσιτς, η οποία έχει αναδειχθεί ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, για το 2030. Στη σύσκεψη εργασίας, την οποία οργάνωσε ο Δήμαρχος Μάρκο Κοβάσεβιτς, η υπουργός Πολιτισμού προσκάλεσε τους αρμόδιους για την διοργάνωση του 2030, να επισκεφθούν την Ελευσίνα και να συνεργαστούν με τον οικείο Δήμο και τους αρμόδιους της Εταιρείας, Eleusis 2023. Τέλος, οι δύο Υπουργοί επισκέφθηκαν το ιστορικό Μοναστήρι του Τσετίνιε (15ος αι.), όπου τις υποδέχθηκε ο Ηγούμενος της Μονής Επίσκοπος Διόκλειας Παΐσιος.