“PETRICHOR” Ανδρέας Πολυζωγόπουλος με το τρίο του

Ο σπουδαίος τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος με το τρίο του, επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club, από την Παρασκευή 28 έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Αφορμή για τις εμφανίσεις αυτές είναι η έκδοση του διπλού βινυλίου με την μουσική από το προσωπικό του άλμπουμ “Petrichor’’, στην οποία, αυτή την φορά, περιλαμβάνονται και τρεις ακυκλοφόρητες συνθέσεις του καλλιτέχνη, που θα ακουστούν και στις συναυλίες.Το “Petrichor”, όπως εξηγεί ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, είναι «η μυρωδιά που αναδύεται από το ξηρό έδαφος όταν πέφτουν πάνω του οι σταγόνες της βροχής, το αγαπημένο μου άρωμα από τότε που ήμουν παιδί. Μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, όπου τα καλοκαίρια είναι ξηρά και η πρώτη φθινοπωρινή βροχή, σήμαινε το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή της νέας σεζόν. Ένα γλυκόπικρο συναίσθημα, γιατί έπρεπε να αποδεχτώ ότι οι διακοπές τελείωσαν, αλλά κι ένα νέο ξεκίνημα, γεμάτο όνειρα και στόχους που έπρεπε να επιτευχθούν στη διάρκεια της νέας χρονιάς». Η λεπτότητα αυτών των συναισθημάτων και το φυσικό, οργανικό άρωμα εκείνης της πρώτης βροχής, προκαλεί έξοχα το τρίο στον στοιχειωμένο, εκφραστικό, ατμοσφαιρικό λυρισμό του.Το “Petrichor” με τον μοναδικό Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα, το φλίκορνο και τα εφέ, τον μοναδικό Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο και τον καταπληκτικό Τυνήσιο Wajdi Riahi στο πιάνο. Χωρίς ντράμερ, το τρίο δημιουργεί έναν ζεστό ήχο, με αρκετό χώρο για όλους, αλλά και μια σταθερή και δυναμική ρυθμική αίσθηση.Όπως γράφει ο κορυφαίος τρομπετίστας της Blue Note Erik Truffaz, - που πρόσφατα απολαύσαμε στον ίδιο χώρο - στο κείμενο του συγκεκριμένου CD (με τη μορφή προσωπικής επιστολής στον Ανδρέα): «Η μουσική σου τιμά τη σιωπή και δημιουργεί όνειρα. Ο τρόπος που παίζεις την τρομπέτα είναι τόσο ευαίσθητος, που επαινεί αυτό το μερικές φορές άχαρο όργανο. Έχεις έναν ζεστό, βελούδινο ήχο, ακόμα και όταν χρησιμοποιείς τη σορντίνα. Οι συνοδοιπόροι σου είναι [επίσης] εξαιρετικοί. Έχουν απίστευτο ρυθμό και συμμετέχουν εξίσου σε αυτό το όνειρο που σχεδιάζετε οι τρεις σας».Ο ξεχωριστός λοιπόν Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, μαζί με τους δύο top μουσικούς του, τον Μιχάλη Καλκάνη στο μπάσο και τον Wajdi Riahi στο πιάνο, φτιάχνουν τον καμβά ενός soundtrack του Φθινοπώρου που πάντα εμπνέει, εκεί μπροστά σας, σε απόσταση αναπνοής και σας προσκαλούν από Παρασκευή 28 μέχρι την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club, σε τρία live που σίγουρα θα μείνουν αξέχαστα.Mihalis Kalkanis: ContrabassWajdi Riahi: PianoAndreas Polyzogopoulos: Trumpet, Flugelhorn, EffectsInfoANDREAS POLYZOGOPOULOS TRIO - “PETRICHOR”ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΈναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή 21:30