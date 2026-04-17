Λεωνίδας Καβάκος: Διευθύνει την Philharmonia Orchestra στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Λεωνίδας Καβάκος: Διευθύνει την Philharmonia Orchestra στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της συμφωνικής συναυλίας
Μια κορυφαία ορχήστρα και ένας διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας μαέστρος θα συναντηθούν, το Σάββατο 9 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο λόγος για την Philharmonia Orchestra και τον Λεωνίδα Καβάκο που θα συμπράξουν σε μια μοναδική συμφωνική συναυλία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου έχοντας μαζί τους και τον τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Κίαν Σόλτανι.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν θα είναι αφιερωμένο στον ρομαντισμό και θα αναδεικνύει τρεις διαφορετικές γενιές δημιουργών και τρεις διακριτές εκφραστικές διαδρομές. Ντβόρζακ, Σούμαν, Μπραμς: τρεις δημιουργοί που συνδέονται όχι μόνο ιστορικά αλλά και βαθιά καλλιτεχνικά, σε μια αλυσίδα διαδοχής και αλληλοαναγνώρισης. Ο Σούμαν διέκρινε στον νεαρό Μπραμς τον διάδοχο του Μπετόβεν, ενώ ο ώριμος Μπραμς αναγνώρισε με τη σειρά του στο έργο του Ντβόρζακ μια νέα, ισχυρή φωνή.
Η συναυλία θα ανοίξει με την Εισαγωγή στην όπερα «Βάντα» του Αντονίν Ντβόρζακ, ένα έργο γεμάτο ρυθμική ενέργεια και δραματική ένταση, εμπνευσμένο από τον θρύλο της ηρωικής πριγκίπισσας που θυσιάζεται για τον λαό της.
Θα ακολουθήσει το Κοντσέρτο για βιολοντσέλο του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα του είδους μετά τον Χάυντν, στο οποίο ο σολίστας δεν επιδεικνύει απλώς δεξιοτεχνία, αλλά συνομιλεί ουσιαστικά με την ορχήστρα. Ο Kian Soltani, με τον ζεστό ήχο και τη βαθιά εκφραστικότητα της ερμηνείας του, αναδεικνύει τον λυρικό και αφηγηματικό χαρακτήρα του έργου.
Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με την Πρώτη Συμφωνία του Γιοχάννες Μπραμς, έργο που έχει χαρακτηριστεί ως «Δεκάτη του Μπετόβεν». Σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε η προγραμματική μουσική, ο Μπραμς επιλέγει την επιστροφή στις καθαρές μορφές της «απόλυτης» μουσικής, δημιουργώντας ένα έργο μεγάλης εσωτερικής συνοχής και δραματικής έντασης.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν θα είναι αφιερωμένο στον ρομαντισμό και θα αναδεικνύει τρεις διαφορετικές γενιές δημιουργών και τρεις διακριτές εκφραστικές διαδρομές. Ντβόρζακ, Σούμαν, Μπραμς: τρεις δημιουργοί που συνδέονται όχι μόνο ιστορικά αλλά και βαθιά καλλιτεχνικά, σε μια αλυσίδα διαδοχής και αλληλοαναγνώρισης. Ο Σούμαν διέκρινε στον νεαρό Μπραμς τον διάδοχο του Μπετόβεν, ενώ ο ώριμος Μπραμς αναγνώρισε με τη σειρά του στο έργο του Ντβόρζακ μια νέα, ισχυρή φωνή.
Η συναυλία θα ανοίξει με την Εισαγωγή στην όπερα «Βάντα» του Αντονίν Ντβόρζακ, ένα έργο γεμάτο ρυθμική ενέργεια και δραματική ένταση, εμπνευσμένο από τον θρύλο της ηρωικής πριγκίπισσας που θυσιάζεται για τον λαό της.
Θα ακολουθήσει το Κοντσέρτο για βιολοντσέλο του Ρόμπερτ Σούμαν, ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα του είδους μετά τον Χάυντν, στο οποίο ο σολίστας δεν επιδεικνύει απλώς δεξιοτεχνία, αλλά συνομιλεί ουσιαστικά με την ορχήστρα. Ο Kian Soltani, με τον ζεστό ήχο και τη βαθιά εκφραστικότητα της ερμηνείας του, αναδεικνύει τον λυρικό και αφηγηματικό χαρακτήρα του έργου.
Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με την Πρώτη Συμφωνία του Γιοχάννες Μπραμς, έργο που έχει χαρακτηριστεί ως «Δεκάτη του Μπετόβεν». Σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε η προγραμματική μουσική, ο Μπραμς επιλέγει την επιστροφή στις καθαρές μορφές της «απόλυτης» μουσικής, δημιουργώντας ένα έργο μεγάλης εσωτερικής συνοχής και δραματικής έντασης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα