Μάνος Χατζιδάκις: Μαραθώνιος ταινιών που σφράγισε με τις μελωδίες του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

• 18:00 | Συζήτηση «Σαν παλιό σινεμά…», Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος• 19:30 | Ποτέ την Κυριακή (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1960)Στα ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους• 21:30 | Ο Μεγάλος Ερωτικός (σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης, 1973)Στα ελληνικάΑίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, ώρα 18:00Η Πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού υποδέχεται τους Φώτη Απέργη (δημοσιογράφο), Ρενάτα Δαλιανούδη (αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και Νίκο Κυπουργό (συνθέτη), σε μια αναδρομή στην πολύπλευρη σχέση του Χατζιδάκι με τον κινηματογράφο και τη διαχρονική απήχηση της μουσικής του.