Μάνος Χατζιδάκις: Μαραθώνιος ταινιών που σφράγισε με τις μελωδίες του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατό του
Ένας αιώνας συμπληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου από την ημέρα που πήρε την πρώτη του ανάσα ο Μάνος Χατζιδάκις, ο άνθρωπος που έμελλε να σφραγίσει ανεξίτηλα την Ελλάδα με τις υπέροχες μελωδίες του αλλά και τη ρηξικέλευθη σκέψη του. Με αφορμή αυτή την επέτειο το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνουν, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου, έναν μαραθώνιο αφιερωμένο στο ιδιαίτερο κινηματογραφικό μουσικό προφίλ του.
«Η καλή μουσική για τον κινηματογράφο φέρνει πάντα την εικόνα μέσα μας…» έλεγε με νόημα ο ίδιος εξηγώντας την διαχρονικά στενή σχέση που τον συνέδεε με την έβδομη τέχνη. Μέσα από τη μεγάλη οθόνη, εξάλλου, γνώρισε και αγάπησε τα τραγούδια του το ευρύ κοινό, χάρη σε αυτή κέρδισε το πολύτιμο Όσκαρ για τα «Παιδιά του Πειραιά», που παρότι το σνόμπαρε ήταν μια πολύ σημαντική κατάκτηση για τον ίδιο αλλά και για την Ελλάδα.
Η μουσική ευαισθησία του, η αχαλίνωτη φαντασία του και η εξαιρετική αισθητική του άφησαν ανεξίτηλα τη σφραγίδα του σε ταινίες του εγχώριου αλλά και του διεθνούς κινηματογράφου. Και αυτό γιατί η μουσική του δεν έντυνε απλώς τις ταινίες, τις μετουσίωνε. Μελωδίες σαν το «Ποτέ την Κυριακή» έγιναν παγκόσμια αναγνωρίσιμες, ενώ το έργο του «Ο Μεγάλος Ερωτικός» αποτελεί ένα καλλιτεχνικό μανιφέστο για την αγάπη, την ποίηση και τον ελληνικό λυρισμό.
Ο μαραθώνιος περιλαμβάνει τέσσερις εμβληματικές ταινίες που σηματοδοτούν διαφορετικές φάσεις της κινηματογραφικής πορείας του σπουδαίου δημιουργού και τον αναδεικνύουν όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως αφηγητή, που με τις νότες του χρωμάτιζε την εικόνα και ανέδειξε τον ρόλο της μουσικής ως δραματουργικό στοιχείο της αφήγησης. Πρόκειται για τα «Topkapi», «America America», «Ποτέ την Κυριακή» και «Ο Μεγάλος Ερωτικός».
Επιπλέον, στο πλαίσιο του αφιερώματος διοργανώνεται ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Σαν παλιό σινεμά…» που θα επικεντρωθεί στην πολύπλευρη σχέση του Χατζιδάκι με τον κινηματογράφο και τη διαχρονική απήχηση της μουσικής του.
Πρόγραμμα Προβολών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη
• 12:00 | Topkapi (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1964)
Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους
• 14:30 | America America (σκηνοθεσία: Elia Kazan, 1963)
Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους
• 18:00 | Συζήτηση «Σαν παλιό σινεμά…», Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
• 19:30 | Ποτέ την Κυριακή (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1960)
Στα ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους
• 21:30 | Ο Μεγάλος Ερωτικός (σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης, 1973)
Στα ελληνικά
Συζήτηση: «Σαν παλιό σινεμά…»
Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, ώρα 18:00
Η Πρόεδρος του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού υποδέχεται τους Φώτη Απέργη (δημοσιογράφο), Ρενάτα Δαλιανούδη (αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και Νίκο Κυπουργό (συνθέτη), σε μια αναδρομή στην πολύπλευρη σχέση του Χατζιδάκι με τον κινηματογράφο και τη διαχρονική απήχηση της μουσικής του.
