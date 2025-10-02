ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Εθνική Πινακοθήκη: Απορρίφθηκε η αίτηση της Λατινοπούλου για την αφαίρεση των έργων της έκθεσης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου»

Η κυρία Λατινοπούλου είχε ζητήσει με ασφαλιστικά μέτρα την αφαίρεση ή τη μη επανατοποθέτηση των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη – Η έκθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις γιατί κάποια έργα είχαν θεωρηθεί βλάσφημα

«Όχι» στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Αφροδίτης Λατινοπούλου για την αφαίρεση ή μη επανατοποθέτηση των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη από την έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου», είπε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.


Η έκθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, επειδή τα έργα του κ. Κατσαδιώτη είχαν κριθεί ως βλάσφημα. Μεταξύ άλλων, βουλευτής είχε εισβάλλει στον χώρο και είχε βανδαλίσει τα έργα.

Σε ανακοίνωσή της πάντως, η Εθνική Πινακοθήκη αναφέρει ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κυρίας Λατινοπούλου απορρίφθηκε.

«Δημοσιεύθηκε την 29.09.2025 η υπ' αριθ. 168/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η αρχηγός πολιτικού κόμματος Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, με την οποία ζητούσε την αφαίρεση, άλλως τη μη επανατοποθέτηση των έργων τέχνης του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη από την περιοδική έκθεση με τίτλο "Η Σαγήνη του Αλλόκοτου", η οποία φιλοξενήθηκε από 22.01.2025 έως 30.09.2025 στο κεντρικό κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης», αναφέρει ο οργανισμός.


