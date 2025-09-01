Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών Καλαμπάκα Τρούφα

Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα

Μία βιωματική εμπειρία από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών

Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών προσφέρει μία νέα βιωματική εμπειρία, κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων: Κυνήγι Τρούφας με Άλογα! Πρόκειται για μία μοναδική στην Ελλάδα δραστηριότητα, έναν βιωματικό περίπατο μέσα στη φύση, που καταλήγει... σε ένα πιάτο μακαρονάδας.

Τι περιλαμβάνει η εμπειρία: 

Ιππική διαδρομή σε δασικά μονοπάτια, ιδανική για αρχάριους και οικογένειες
Κυνήγι τρούφας με εξειδικευμένο σκυλί και οδηγό
Γευσιγνωσία μανιταριών, από προϊόντα που το Μουσείο έχει δημιουργήσει
Μαγείρεμα μακαρονάδας, με φρέσκια τρούφα και άγρια μανιτάρια επί τόπου, μέσα στο δάσος.
Εκλεκτό κρασί, αναψυκτικά και δροσερό νεράκι
Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο

Κλείσιμο
Η διάρκεια της δράσης είναι περίπου 3,5-4 ώρες και προσφέρεται όλο το έτος, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο.
Συμμετέχουν μέχρι 10 άτομα. 

Οι πρώτες ημερομηνίες για μεμονωμένους επισκέπτες είναι: 13/9, 12/10 & 2/11

Για περισσότερες πληροφορίες: www.meteoramuseum.gr  & www.trufflehunting.net 

Δείτε το βίντεο εδώ:  
Truffle Hunting with Horseback Riding at Meteora

