Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα
Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα
Μία βιωματική εμπειρία από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών προσφέρει μία νέα βιωματική εμπειρία, κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων: Κυνήγι Τρούφας με Άλογα! Πρόκειται για μία μοναδική στην Ελλάδα δραστηριότητα, έναν βιωματικό περίπατο μέσα στη φύση, που καταλήγει... σε ένα πιάτο μακαρονάδας.
Τι περιλαμβάνει η εμπειρία:
Ιππική διαδρομή σε δασικά μονοπάτια, ιδανική για αρχάριους και οικογένειες
Κυνήγι τρούφας με εξειδικευμένο σκυλί και οδηγό
Γευσιγνωσία μανιταριών, από προϊόντα που το Μουσείο έχει δημιουργήσει
Μαγείρεμα μακαρονάδας, με φρέσκια τρούφα και άγρια μανιτάρια επί τόπου, μέσα στο δάσος.
Εκλεκτό κρασί, αναψυκτικά και δροσερό νεράκι
Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο
Η διάρκεια της δράσης είναι περίπου 3,5-4 ώρες και προσφέρεται όλο το έτος, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο.
Συμμετέχουν μέχρι 10 άτομα.
Οι πρώτες ημερομηνίες για μεμονωμένους επισκέπτες είναι: 13/9, 12/10 & 2/11
Για περισσότερες πληροφορίες: www.meteoramuseum.gr & www.trufflehunting.net
Τι περιλαμβάνει η εμπειρία:
Ιππική διαδρομή σε δασικά μονοπάτια, ιδανική για αρχάριους και οικογένειες
Κυνήγι τρούφας με εξειδικευμένο σκυλί και οδηγό
Γευσιγνωσία μανιταριών, από προϊόντα που το Μουσείο έχει δημιουργήσει
Μαγείρεμα μακαρονάδας, με φρέσκια τρούφα και άγρια μανιτάρια επί τόπου, μέσα στο δάσος.
Εκλεκτό κρασί, αναψυκτικά και δροσερό νεράκι
Επίσκεψη-Ξενάγηση στο Μουσείο
Η διάρκεια της δράσης είναι περίπου 3,5-4 ώρες και προσφέρεται όλο το έτος, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο.
Συμμετέχουν μέχρι 10 άτομα.
Οι πρώτες ημερομηνίες για μεμονωμένους επισκέπτες είναι: 13/9, 12/10 & 2/11
Για περισσότερες πληροφορίες: www.meteoramuseum.gr & www.trufflehunting.net
Δείτε το βίντεο εδώ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα